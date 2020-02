Premier League, Alonso non basta: il Chelsea pareggia a Bournemouth 2-2  

INGHILTERRA

Nella partita delle 16 della 28esima giornata di Premier League, il Chelsea di Lampard sbatte contro la difesa del Bournemouth: 2-2 il punteggio finale nonostante un primo tempo sontuoso e una ripresa giocata a testa alta. I Blues non sfruttano il dominio territoriale al Dean Court nonostante la doppietta di Marcos Alonso. A causa dei gol di Lerma e King per le Cherries, la squadra di Frank Lampard guadagna un solo punto sul Leicester, rimanendo a -5.

Il Chelsea di Frankie Lampard non riesce superare la difesa del Bournemouth, pareggiando 2-2 e non sfruttando la clamorosa sconfitta del Leicester contro il Norwich ultimo in classifica. Partita subito accesa tra Blues e Cherries, aggressivi fin dai primi minuti con Philip Billing che trova due conclusioni insidiose per Caballero. Le due formazioni nei primi 10 minuti del match si scontrano a viso aperto con poche interruzioni di gioco. Dal 20' il pallino del gioco passa alla squadra allenata da Lampard, che aggredisce gli avversari alzando notevolmente la linea difensiva. I Blues si rendono sempre più pericolosi sulla fascia cercando di imbeccare l'unica punta Giroud. Le scelte tattiche del Chelsea trovano sfogo con il gol di Marcos Alonso al 33', che sfrutta una deviazione della traversa su tiro di Giroud imbeccato in precedenza dall'ottimo James sulla fascia.

Nonostante l'inizio del secondo tempo sia sulla falsariga del primo, i Blues in tre minuti perdono concentrazione e presenza in campo, subendo la momentanea rimonta delle Cherries con i gol di Lerma e King al 54' e al 58'. Con l'entrata di Willian e Barkley il baricentro del Chelsea torna ad alzarsi trovando un fondamentale pareggio all'85' sempre con Alonso. Il match finisce con un pareggio, risultato che da nove gare mancava tra le due squadre.



LE ALTRE

Il West Ham trova una vittoria importantissima per la sua classifica contro il Southampton per 3-1 grazie alle reti di Bowen, Haller e Antonio. Inutile il gol al 31' di Michael Obafemi per i Saints. Finisce a reti bianche, invece, la sfida tra Newcastle e Burnely nonostante la formazione di casa abbia imposto il gioco e sia andata molte volte alla conclusione. La squadra allenata da Bruce continua a non perdere le partite casalinghe contro il Burnley dall'aprile del 1976.