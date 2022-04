Premier League: al Chelsea il derby col West Ham, Pulisic salva Tuchel e Jorginho

INGHILTERRA

Una rete dell’americano al 90’ regala l’1-0 ai Blues pochi minuti dopo l’ennesimo errore dal dischetto del centrocampista azzurro

Il Chelsea ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria 1-0 nel derby contro il West Ham della 34esima giornata di Premier League. A Stamford Bridge i Blues sprecano la grande occasione con Jorginho, all’ennesimo errore dal dischetto della sua stagione, poi si salvano al 90’ grazie al gol-vittoria di Pulisic. Nelle altre partite colpo salvezza del Burnley contro il Wolverhampton mentre è 2-2 Brighton-Southampton. Getty Images

CHELSEA-WEST HAM 1-0

Il Chelsea ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League rafforzando il terzo posto, mentre per il West Ham arriva una beffa che può costare caro in chiave Europa. Il primo tempo è lento e privo di emozioni, nella ripresa le due squadre ci provano di più e la possibile svolta arriva all’87’ quando Dawson trattiene per il braccio Lukaku in area e l’arbitro assegna il rigore ai Blues espellendo il difensore del West Ham. Dagli 11 metri però Jorginho conferma la pessima stagione dal dischetto e sbaglia clamorosamente con un tiro debole e centrale parato da Fabianski. Il dramma sembra servito per Tuchel, ma passano appena tre minuti e ci pensa Pulisic a rimediare all’errore di Jorginho e a portare avanti i suoi. E’ il gol-vittoria, gli Hammers possono concentrarsi sulla semifinale di Europa League.

BURNLEY-WOLVES 1-0

Nella corsa per l’Europa cade anche il Wolverhampton in casa del Burnely e i Wolves restano ottavi a tre punti dal West Ham. Per i padroni di casa invece una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Basta un gol di Vydra al 62’ a stendere gli uomini di Lage, che poi non riescono a reagire e a sfondare il muro del Burnely.

BRIGHTON-SOUTHAMPTON 2-2

Gol e spettacolo nella sfida tra due squadre di metà classifica già salve e senza ambizioni per l’Europa. I padroni di casa si portano sul 2-0 grazie alla rete immediata di Welbeck e all’autogol di Salisu, Ward-Prose però firma la doppietta tra il finale del primo tempo e l’inizio della ripresa.