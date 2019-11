Premi Barcellona: vitalizio a chi ha vinto in Europa

L'EREDITA'

Il Barcellona paga un vitalizio a tutti i suoi giocatori che sono stati campioni d'Europa. Lo ha rivelato l'ex blaugrana Juan Carlos Heredia, argentino naturalizzato spagnolo, che giocò con Cruijf vincendo la Coppa delle Coppe: "Quando il Barcellona ha vinto la Champions league a Roma, l'ex presidente Laporta annunciò che tutti coloro che avevano vinto in Europa con il Barcellona avrebbero ricevuto un vitalizio. E lo ha fatto".

Il "Milonguita" Herrera si è dovuto ritirare presto, all'età di 29 anni, per la rottura del legamento e del menisco del ginocchio, ma nella breve carriera è riuscito a vincere una Coppa delle Coppe con il Barcellona contro il Fortuna Dusseldorf nella stagione 1978-79. Per questo motivo, come ha spiegato lo stesso argentino in un'intervista a "The tactical room", riceve un "vitalizio" da parte del Barcellona, come gli era stato promesso dall'allora presidente Laporta dopo aver vinto la Champions League a Roma contro il Manchester United.