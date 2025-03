Paredes, la provocazione a Rodrygo è virale: "Hai vinto zero coppe America..."

Il derby sudamericano tra Argentina e Brasile (valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e vinto per 4-1 dall'Albiceleste) ha riservato anche momenti di tensione in campo. Sta diventando virale, in particolare, lo sfottò di Leandro Paredes a Rodrygo. Verso la fine del primo tempo - scrive la stampa argentina - si è sfiorata la rissa dopo una spinta di Raphinha su Nicolás Tagliafico. Quando gli animi si sono placati Paredes ha incrociato Rodrygo e lo ha preso in giro ricordando all'attaccante del Real Madrid i suoi successi in coppa America. "Io ne ho due, tu zero" dice il centrocampista della Roma, mimando con le dita i numeri.