Guardiola criptico sul futuro: "Dopo il Manchester City mi prenderò una pausa, potrei anche ritirarmi"

Parole che pesano come macigni sul calcio inglese e non solo, ma che fanno riflettere, tanto che Guardiola non ha lesinato critiche nei confronti della sua gestione. "È stato un anno difficile, ho fatto anche scelte sbagliate, ma ho imparato molto. Non c’è solo un motivo per il nostro calo, ma una somma di dettagli. Le difficoltà fanno parte del gioco - ha aggiunto l'ex tecnico del Barcellona -. Non possiamo vivere pensando alla memoria degli altri. Quando moriamo, siamo dimenticati in fretta. Ma spero che i tifosi di Barça, Bayern e City si siano divertiti a vedere le mie squadre”.