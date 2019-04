Olanda: c'è l'Ajax in Champions, slitta in blocco una giornata di campionato

19/04/2019

Tutti fermi, c'è l'Ajax in Champions. La Federcalcio olandese ha deciso di far giocare tutta la 33.a giornata della Eredivisie il 15 maggio e non il 28 aprile, due giorni prima del confronto fra i Lancieri e il Tottenham nella semifinale di andata a Londra, come da programma. Questo per evitare 'contrattempi' (infortuni o affaticamenti) all'Ajax ma anche per non falsare il corretto svolgimento del campionato, alla luce del numerosi incroci.