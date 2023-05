Nuovo Bernabeu, il Real Madrid perde una causa da 400 milioni con il fondo Mubadala

NUOVO BERNABEU

Il Tribunale del commercio internazionale di Parigi ha dato torto ai Blancos nella causa intentata nel 2018

© Getty Images Il Real Madrid ha perso una causa per 400 milioni di euro intentata nel 2018 presso il Tribunale del commercio internazionale di Parigi i merito alla rottura dell’accordo di sponsorizzazione nel 2017 con l'International Petroleum Investment Company (IPIC), controllata dalla Mubadala Investment Company di Abu Dhabi. IPIC aveva accettato nel 2014 di fornire un sostegno finanziario per la riqualificazione dello stadio Bernabeu, ma si è ritirata sostenendo che il progetto che avevano accettato di finanziare era stato modificato senza essere portato alla loro attenzione e che le modifiche hanno influenzato il loro accordo. Il tribunale francese ha stabilito che il contratto era scaduto nel giugno 2017, a seguito delle modifiche delle condizioni originarie legate ai lavori di riqualificazione.

Proprio nel 2017, come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, il consiglio comunale di Madrid aveva approvato un nuovo piano rivisitato, riducendo l'area necessaria per la costruzione a 30.000 metri quadrati e di questi 12.250 non potevano essere destinati ad uso commerciale. Le differenze rispetto alla proposta originale hanno portato la IPIC a decidere di ritirarsi dal progetto, in quanto il fondo degli Emirati Arabi Uniti riteneva che le condizioni stabilite nel contratto non fossero più rispettate.

Il Tribunale ha anche riconosciuto che il Real Madrid non aveva mai richiesto il consenso del fondo arabo per modificare il progetto. Di conseguenza, il club di Florentino Perez non era legalmente in grado di vincolare la società nell’accordo per la sponsorizzazione.

