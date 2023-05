SPAGNA

I Blancos vincono 1-0 al Bernabeu e salgono momentaneamente al secondo posto. Il Sottomarino Giallo travolge 5-1 il Bilbao, pari per la Real Sociedad

© Getty Images Nella trentaquattresima giornata di Liga, il Real Madrid batte 1-0 il Getafe e si prende il secondo posto in attesa dell'Atletico. Ancelotti fa turnover in vista del ritorno di Champions League con il City e vince grazie al gol messo a segno al 70' da Asensio. Esagera, invece, il Villarreal: 5-1 al Bilbao con le doppiette di Baena e Jackson. La Real Sociedad, invece, si fa rimontare sul 2-2 dal Girona. Osasuna-Almeria finisce 3-1.

REAL MADRID-GETAFE 1-0

Ci pensa il solito Asensio a togliere le castagne dal fuoco al Real Madrid, che nella trentaquattresima giornata di Liga batte 1-0 il Getafe nel derby. Ancelotti, in vista della semifinale di ritorno di Champions League con il Manchester City, fa turnover e parte con Fernandez in difesa, Ceballos, Camavinga e Tchouameni a centrocampo e, soprattutto, Valverde e Hazard in attacco. I blancos, tuttavia, non riescono a sfondare nel primo tempo e, anzi, sono gli ospiti a spaventare Courtois a metà ripresa con Juan Antonio Sanchez. La sfida si sblocca allora al 70' grazie ad Asensio, nove minuti dopo i tre cambi che Ancelotti opera per scatenare i suoi (dentro Modric, Vinicius e Diaz). Serve però un tiro deviato per sbloccare il match, proprio di Asensio. Al 76', Vinicius si vede negare il possibile 2-0 per fuorigioco, ma il Real resiste e porta a casa un successo preziosissimo per prendersi momentaneamente il secondo posto in attesa dell'Atletico sul campo del già retrocesso Elche. Ma, soprattutto, si presenterà con una vittoria alla supersfida dell'Etihad che mette in palio un posto nella finale di Champions League: si riparte dall'1-1 del Bernabeu.

VILLARREAL-ATHLETIC BILBAO 5-1

Il match dell'Estadio de la Ceramica si sblocca al 24' grazie alla favolosa punizione di Baena che finisce sul secondo palo e batte un immobile Unai Simon, mentre al 37' Jackson insacca a porta vuota dopo un recupero palla e tiro di Baena deviato che spiana la strada al raddoppio del senegalese. Prima dell'intervallo, però, Parejo trattiene in area Berchiche e dal dischetto Sanchez batte Reina. Il risultato diventa più largo grazie ad altre due reti di Jackson (50') e Baena (90'), con in mezzo l'autorete di Paredes al 61'. Il Villarreal consolida il quinto posto ma si avvicina anche al quarto della Real Sociedad, mentre il Bilbao resta a 47 e scivola fuori dalla zona Europa, agganciato anche dall'Osasuna.

REAL SOCIEDAD-GIRONA 2-2

Due punti persi per la Real Sociedad che, avanti 2-0 dopo metà primo tempo, si fa raggiungere già prima dell'intervallo sul 2-2 dal Girona. Succede tutto in avvio: Oyarzabal sblocca su rigore al 5', mentre 19 minuti dopo Kubo serve David Silva, che non sbaglia e raddoppia. Sono però Couto (37') e Stuani nel recupero a pareggiare i conti. La situazione nella ripresa non cambia nonostante l'espulsione all'87' di Romeu per somma di ammonizioni. Il club di San Sebastian sale così a 62 punti facendo un ulteriore passo, seppur piccolo, verso la qualificazione alla prossima Champions League. A quota 48, invece, c'è il Girona, che dopo tre vittorie di fila ottiene un prezioso pareggio in una volata per la Conference League più accesa che mai.

OSASUNA-ALMERIA 3-1

L'Osasuna, infatti, batte 3-1 l'Almeria e si porta a -1 dal Girona. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione senza reti: Budimir sblocca subito (46') ad inizio ripresa, poi cinque minuti dopo Ezzalzouli raddoppia su assist di Moncayola. A chiudere i giochi all'81' è Moi Gomez, entrato allo scoccare dell'ora di gioco al posto di Barja, così la rete di Lazaro al 92' serve solo per le statistiche. Osasuna vicinissimo al settimo posto che vale la Conference League, mentre l'Almeria sale a quota 36 senza riuscire ad allontanarsi in modo definitivo dalla zona retrocessione.