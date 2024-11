Niente MLS Cup per Lionel Messi: l'Inter Miami eliminato in casa nei quarti di finale da Atlanta

Una caduta fa sempre rumore, se è di un gigante come l'Inter Miami ancora di più. La formazione allenata dal Tata Martino, autentica colonia ex Barcellona con Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suarez in campo dal primo minuto e il rientrante Busquets in panchina, è stata eliminata ai quarti di finale della MLS Cup fermando decisamente anzitempo la propria corsa verso un titolo considerato da molti come scontato. In MLS però di scontato c'è poco o nulla, a partire dalla formula degli stessi playoff che - all'americana - prevede la vittoria di due partite su tre per passare in semifinale. Ostacolo che gli "Avengers" in maglia rosa non sono riusciti a superare con Atlanta United, nona forza stagionale nella Eastern Conference e qualificata grazie allo spareggio, pronta a volare in semifinale dopo il clamoroso 3-2 di Fort Lauderdale.