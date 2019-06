Morte Reyes, Canizares shock: "Non merita di essre ricordato come un eroe"

02/06/2019

La morte di José Antonio Reyes in un terribile incidente stradale ha sconvolto l'intero mondo del calcio, l'ex giocatore di Real Madrid, Arsenal e Siviglia è stato ricordato anche prima della finale di Champions, ma c'è chi va controcorrente. Santiago Canizares, ex portiere del Valencia, ha infatti scritto un messaggio su Twitter che ha scatenato diverse polemiche: "L'eccesso di velocità è un atteggiamento biasimevole - ha scritto Canizares - Nell'incidente ci sono state anche altre vittime oltre a chi guidava. Reyes non merita di essere omaggiato come se fosse un eroe, ma questo non significa che non mi rammarico per quanto successo e non prego per le loro anime".