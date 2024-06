Mondiale per Club, l'ECA smentisce Ancelotti: "Nostre squadre al via"

LA QUERELLE

In via ufficiosa l'associazione dei club europei conferma la partecipazione alla nuova manifestazione al via nel 2025

© Getty Images Dopo il Real Madrid, anche anche l’ECA, l’associazione dei club europei, prende le distanze dalle parole di Carlo Ancelotti. Il tecnico campione d'Europa in carica aveva fatto riferimento in un'intervista al 'Giornale' (poi parzialmente ritrattata) ad altre società pronte a disertare la manifestazione, ma così non sarà. Delle 12 società europee qualificate, solo il Real non fa parte dell’ECA, mentre la Juventus è pronta a rientrare nell’organizzazione dopo essersi allontanata dai piani per il lancio di una Superlega europea. Lo riporta la BBC.

Fonti dell’ECA affermano che l’organizzazione e i suoi club sono impegnati nel Mondiale per Club. Anche la cifra indicata da Ancelotti come introito per ogni squadra partecipante (20 milioni di euro, ndr) viene messa in dubbio in quanto molti accordi commerciali e televisivi per l’evento devono ancora essere firmati.

Al di là del malcontento più o meno pubblico di diverse squadre, è proprio la questione sponsor a preoccupare maggiormente la FIFA. La speranza era quella di averne dieci con un possibile incasso pari ad almeno 100 milioni di dollari per sponsor. Difficile arrivarci: a pesare la mancata partecipazione di club di grido come Milan e Barcellona oltre a diversi club di Premier League (dell'Inghilterra presenti solo Manchester City e Chelsea). L'assenza di tanti club di grido ha complicato i piani di Infantino, che sta faticando a vendere il torneo.

