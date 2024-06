Mondiale per club, organizzazione in alto mare: c'è il problema sponsor

CI SONO INTER E JUVE

La Fifa punta a incassare almeno 1 miliardo di euro: il traguardo è lontano

© Getty Images Mentre il rinnovato Mondiale per Club in programma nel 2025 va pian piano componendosi (già note 29 delle 32 partecipanti) a far rumore sono le parole di Carlo Ancelotti. Il plurivincente allenatore del Real Madrid ha tuonato contro la manifestazione organizzata per il prossimo anno in America (a rappresentare l'Italia ci saranno Juventus e Inter) "La Fifa se lo scordi, non andremo" facendo scatenare la polemica. Nel mirino del tecnico ex Juve e Milan gli scarsi introiti garantiti dal torneo: troppo pochi 20 milioni di euro. Ma come procede l'organizzazione del Mondiale? Gli organizzatori stanno ancora definendo tanti dettagli non di poco conto.

Al momento, riferiscono i ben affidabili colleghi di The Athletic, il massimo governo del calcio mondiale non ha ancora comunicato in maniera definitiva gli accordi di sponsorizzazione sottoscritti oltre ai denari che tutti i club partecipanti incasseranno, segno che i dialoghi sono ancora in corso. Inoltre non è ancora noto quale sarà la piattaforma che trasmetterà il Mondiale nel mondo oltre che in Italia: le trattative proseguono. Inoltre non ci sono ancora certezze in merito alle città ospitanti: l'unico dato sicuro è che saranno gli Usa il teatro del maxi-torneo estivo.

Il capitolo più delicato per la Fifa è quello degli sponsor: la speranza era quella di averne dieci con un possibile incasso pari ad almeno 100 milioni di dollari per sponsor. Difficile arrivarci: a pesare la mancata partecipazione di club di grido come Milan e Barcellona oltre a diversi club di Premier League (dell'Inghilterra presenti solo Manchester City e Chelsea). L'assenza di tanti club di grido ha complicato i piani di Infantino, che sta faticando a vendere il torneo, alla cui partenza manca poco più di un anno (15 giugno 2025).