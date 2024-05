Mls, Messi non gioca a Vancouver: per tifosi sconti e pasti gratis

MLS

Inter Miami in Canada senza la sua stella e senza Busquets e Suarez, l'iniziativa degli Whitecaps

La probabilissima assenza, per problemi fisici, di Lionel Messi nella partita di Mls che domani l'Inter Miami giocherà a Vancouver contro i Whitecaps, sta provocando non pochi problemi nella città canadese. Infatti oltre 50mila persone avevano acquistato il biglietto per poter assistere dal vivo alle prodezze del fuoriclasse argentino ma ora, a meno di un improbabile recupero, non potranno ammirare il numero 10 degli avversari, e lo stesso vale per Sergio Busquets e Luis Suarez, anche loro probabili assenti a Vancouver.

Così l'amministratore delegato dei Whitecaps, Axel Schuster, ha scritto ai tifosi per cercare di lenirne la delusione, mentre l'Inter Miami non ha fatto dichiarazioni a proposito della forma fisica di Messi e di Busquets e Suarez. "Anche se non abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale sulla disponibilità di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets per questo fine settimana - ha detto Schuster -, sappiamo che non faranno questo viaggio. Purtroppo non abbiamo alcun controllo su chi gioca per i nostri avversari, ma era importante per noi comunicarlo ai nostri tifosi il prima possibile".

Nel tentativo di attenuare la delusione dei tifosi che hanno acquistato i biglietti in attesa di vedere Messi, il club fornirà cibo e bevande con uno sconto del 50%, con pasti gratuiti per i bambini. "Sappiamo che ci saranno anche molti supporter delusi - ha detto ancora Schuster -. Rimaniamo impegnati a rendere questa un'esperienza speciale per tutti. Il match con Miami sarà comunque un'atmosfera incredibile e una celebrazione del calcio per la nostra città".

