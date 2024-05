Argentina, niente Coppa America per Dybala: ci sono cinque italiani

LA LISTA DI SCALONI

La Joya fuori per scelta tecnica. Sono 29 i convocati, Scaloni ne dovrà tagliare tre prima del via del torneo

© Getty Images Paulo Dybala è il grande assente nella lista dei 29 convocati (che poi scenderanno a 26) dell'Argentina per la Coppa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio. Il ct Scaloni ha escluso la Joya per motivi tecnici. Cinque gli 'italiani' presenti: Martinez Quarta (Fiorentina), Leandro Paredes (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Nico Gonzalez (Fiorentina) e, a sorpresa, Valentin Carboni (Monza ma di proprietà dell'Inter). Confermata l'ossatura della squadra campione del mondo nel 2022, con Messi e Di Maria che potrebbero disputare l'ultimo grande torneo con la Seleccìon.

Contro Ecuador e Guatemala, in programma rispettivamente il 9 e il 14 giugno, l'Argentina farà le ultime prove generali in vista della Coppa America. I campioni del mondo faranno il loro debutto il 20 giugno contro il Canada. Scaloni ha tempo fino al 12 giugno per presentare i convocati ufficiali tra i quali, a meno di clamorose e improbabili retromarce, non ci sarà Dybala.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Armani, Rulli, Martinez

Difensori: Montiel, Molina, Balerdi, Romero, Pezzella, Martinez Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico, Barco

Centrocampisti: Guido Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso

Attaccanti: Di Maria, Valentin Carboni, Messi, Angel Correa, Garnacho, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

