Messi conquista il Cirque du Soleil: che spettacolo a Barcellona

Leo Messi conquista anche il Cirque du Soleil, che ha realizzato un intero spettacolo dedicato alla vita e alla carriera della Pulce. Messi10, questo il nome dell'evento che verrà portato in giro per il mondo, è andato in scena per la prima volta giovedì sera a Barcellona, davanti agli occhi del fuoriclasse argentino che era accompagnato dalla moglie Antonella Rocuzzo e dalla famiglia.