Mbappé-Psg: la Lega calcio francese ordina al club di pagare 55 milioni a Kylian

BRACCIO DI FERRO

Il Comitato Legale della LFP ha dato ragione all'attaccante in relazione al contenzioso su stipendi e premi non saldati

© Getty Images Kylian Mbappé assesta un colpo importante nella battaglia legale contro il Psg in reazione ad alcuni stipendi e premi arretrati non pagati. L'avvocato del fuoriclasse passato al Real Madrid da svincolato questa estate si è infatti presentato davanti al Comitato Legale della LFP (federazione francese) incassando una prima vittoria sulla vicenda. Un braccio di ferro giunto solo al primo round e che a breve potrebbe riservare nuovi risvolti.

Vedi anche Calcio estero Terremoto Mbappé: denuncia il Psg per 55 milioni di euro non pagati. Il club rischia la Champions

Cifre alla mano, si parla di ben 55 milioni di euro, ovvero gli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024, nonché di un premio da 36 milioni non versato a febbraio. Soldi che Mbappé sta cercando di recuperare provando a far valere i dettagli del suo contratto e a dimostrare il mancato rispetto degli accordi da parte del Psg.

Posizione condivisa in questa prima fase giudiziaria anche dal Comitato Legale della Federzione, che non ha chiesto la mediazione tra le parti, ma si è pronunciato direttamente a favore dell'attaccante e della sua richiesta di risarcimento. Nel dispositivo la Lfp ritiene "sbagliato" che il Psg non abbia pagato all'ex attaccante "quanto previsto dall'emendamento al contratto di lavoro concluso tra le parti il 21 maggio 2022".

Il direttivo del Psg credeva di aver trovato un accordo orale con Mbappé qualora avesse lasciato il club a parametro zero, da parte sua il centravanti ha ribattuto che i termini di questa intesa non sono stati rispettati dalla società francese poiché si è visto calare drasticamente l'impiego in campo dopo aver annunciato l'addio a fine stagione.

Il Paris ha otto giorno di tempo per pagare, ma il club promette battaglia in tribunale, annunciando di non voler saldare questa cifra. Il club ritiene infatti di aver agito secondo i suoi diritti e ora aspetta che il calciatore 25enne rivendichi ciò che gli spetta in un tribunale che si occupa delle cause di diritto del lavoro. "Il caso deve essere contestato davanti a un altro tribunale - sottolinea il club campione di Francia - Il Psg sarà lieto di presentare l'insieme dei fatti nei mesi e negli anni scorsi".