Terremoto Mbappé: denuncia il Psg per 55 milioni di euro non pagati. Il club rischia la Champions

VOLANO GLI STRACCI

Il nuovo attaccante del Real Madrid ha contatto la Uefa (e non solo) per segnalare il mancato rispetto degli accordi. Il Psg rischia pesanti sanzioni

Kylian Mbappé ha denunciato il Psg e la società francese ora rischia veramente di essere nei guai. Il matrimonio tra il fuoriclasse francese e il club parigino è finito male, ma ora che il presente dell'attaccante parla spagnolo a Madrid stanno volando gli stracci. Dopo averlo solo paventato per settimane, Mbappé e il suo entourage sono passati ai fatti contattando la Uefa e la Federcalcio francese per denunciare i mancati pagamenti del Psg nei suoi confronti.

A riportarlo è Le Monde, citando anche i dettagli delle cifre e le possibili sanzioni per il club qualora venissero constatate le mancanze nei confronti di Mbappé che lamenta un mancato pagamento di 55 milioni di euro, tra stipendi non versati e bonus legati al rendimento.

Una situazione grave per il Psg che, se ritenuto colpevole dopo le indagini degli organismi calcistici chiamati in causa da Mbappé, rischia sanzioni decisamente pesanti tanto in Francia quanto a livello europeo. La LFP potrebbe optare per il blocco del mercato del club, ma all'orizzonte potrebbe addirittura esserci la revoca dalla licenza Uefa e dunque l'esclusione dalla Champions League.