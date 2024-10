Mancini a un passo dall'addio all'Arabia Saudita: si tratta sulla buonuscita

Roberto Mancini e il suo staff sono pronti a lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, la situazione del ct della Nazionale araba, già compromessa dopo la sconfitta contro il Giappone, è diventata insostenibile in seguito al pareggio interno contro il modesto Bahrein. Le reazioni alle critiche dei tifosi e il mancato sostegno della federazione stanno portando all'addio anticipato.