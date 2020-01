Manchester United, Pogba deve operarsi: fuori un mese

MANCHESTER UNITED

Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato come mai Pogba abbia saltato il match contro l'Arsenal dopo che lo stesso tecnico, nella conferenza della vigilia, aveva annunciato la presenza in campo del francese: "Gli esami alla caviglia confermano che il problema di Paul non è grave ma bisogna risolverlo. Dovrà operarsi il prima possibile e starà fuori circa un mese. Un bel problema perché non posso contare neppure su McTominay".

Il centrocampista ha già saltato ventidue partite in stagione per problemi alla caviglia, un vero calvario che il Manchester United proverà a risolvere con un intervento. Un inizio di 2020 decisamente difficile per Pogba, viste anche le continue voci di mercato che gli ruotano attorno: è il sogno di Zidane per il Real Madrid e anche la Juventus continua a tenere d'occhio la situazione in vista di un possibile ritorno.

Difficilissimo se non impossibile a gennaio, anche per questi problemi fisici, ma la prossima sembra l'estate giusta per veder partire il 26enne da Manchester, che già la stagione scorsa aveva manifestato segnali di malessere senza però riuscire a convincere lo United a trattarne la cessione.