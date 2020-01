Pogba salta l'Arsenal, Manchester United irritato

IL CASO

Paul Pogba salterà pure il match contro l'Arsenal e ora il Manchester United inizia ad essere stufo. Solamente ieri Soksjaer aveva annunciato la presenza del centrocampista all'Emirates Stadium ma all'ultimo il francese, rientrato in campo lo scorso 22 dicembre dopo tre mesi di assenza per l'infortunio alla caviglia, ha detto di non essere ancora in perfette condizioni fisiche. Ora i Red Devils sono stufi e temono che dietro le bizze di Pogba ci sia una precisa strategia di mercato.

"Paul ha saltato il Burnley solamente perché aveva bisogno di maggiore riposo dopo due partite consecutive, contro l'Arsenal ci sarà" aveva detto Solskjaer in conferenza stampa. E invece il Manchester United dovrà nuovamente fare a meno di lui visto che non si è visto nell'hotel londinese in cui la squadra ha vissuto il ritiro pre-partita.

Il problema è che sabato Pogba era volato in Francia per assistere a una partita di beneficenza dei fratelli Florentin e Mathias, episodio che, unito al ballo al matrimonio di Florentin e alla partitella di basket con Jimmy Butler (Miami Heat) delle scorse settimane, hanno fatto sorgere qualche dubbio sia al club che ai tifosi sulle reali condizioni della sua caviglia.

Tanto che in Inghilterra hanno paura che sia tutta una manovra per lasciare Manchester, è dalla scorsa estate che si parla di Real Madrid e Juventus per lui. Una sorta di "mal di pancia" (anche se in questo caso si dovrebbe parlare più che altro di caviglia...) che fa il paio con le recenti parole di Raiola sullo United ("sarebbero capaci di rovinare pure Maradona o Pelè"). Difficilissimo un addio a gennaio ma altrettanto difficile pensare che il matrimonio tra Pogba e Red Devils prosegua oltre giugno...