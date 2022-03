Manchester United, caso CR7: rientra in Portogallo spiazzando club e compagni

INGHILTERRA

Secondo The Athletic la decisione di tornare in patria prima del derby avrebbe colto di sorpresa Rangnick e compagni di squadra

Cristiano Ronaldo rischia di diventare un vero e proprio caso per il Manchester United. Il portoghese è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il derby contro il City (perso 4-1 dai Red Devils) a causa, ufficialmente, di un infortunio all'anca. Secondo The Athletic avrebbe fatto ritorno in Portogallo nella giornata di sabato, cogliendo di sorpresa sia i compagni di squadra sia il tecnico, Ralf Rangnick, con cui i rapporti sembrano essere ai minimi storici. Getty Images

L'assenza di CR7 dalla lista dei convocati, stando a quanto riportavano nella giornata di domenica alcuni tabloid, era dovuta al fatto che il cinque volte Pallone d'Oro aveva saputo che non sarebbe partito titolare nella stracittadina, circostanza in parte smentita nel dopo gara dallo stesso Rangnick: "Ha avuto ancora problemi con i flessori dell’anca venerdì e per questo lo abbiamo preservato", ha detto l'allenatore, facendo riferimento a un infortunio che lo aveva già costretto a un breve stop a metà gennaio.

Ad alimentare i dubbi e le polemiche ci ha poi pensato la sorella di Cristiano, Katia Aveiro, mettendo ‘like’ a un post su Instagram che scriveva di un CR7 al 100% della forma, non infortunato, ed escluso solo per ragioni tattiche.

Insomma la situazione resta tutt'altro che serena: il 2022 di Ronaldo non è certo iniziato nel migliore dei modi (un solo gol, contro il Brighton, nelle prime 8 partite disputate) e il suo futuro resta molto incerto. Il contratto con i Red Devils scade nel 2024, ma le opzioni sul tavolo non mancano. C'è il Psg, dove giocherebbe in coppia con Messi in caso di addio di Mbappé, l'MLS che lo corteggia e nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile ricongiungimento con José Mourinho a Roma. Ipotesi tanto suggestiva quanto complicata, considerando il maxi stipendio del portoghese.