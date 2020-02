Lione, isulti social a Garcia: il club è pronto a denunciare

LIONE

Tutta colpa…di Rudi Garcia. L'ex tecnico della Roma sta ottenendo buoni risultati dal suo arrivo in panchina, ma per via del suo passato al Marsiglia non è per nulla amato dalla tifoseria, che da tutto l'anno lo contesta. E proprio da un’immagine del francese è scoppiata la bufera: il club francese ha infatti annunciato via Twitter che intende denunciare chiunque pubblichi contenuti diffamatori o che incitino all’odio verso la squadra, lo staff o i calciatori attraverso i social e per tutta risposta molti tifosi hanno risposto postando la foto di Garcia travestito da... pagliaccio.

Un atteggiamento che ha fatto infuriare il presidente Aulas, che ha deciso di alzare i toni denunciando che dietro la campagna di diffamazione social nei confronti della società ci sia un'organizzazione precisa: “C’è un numero di utenti che porta avanti questa operazione in maniera organizzata e coordinata”, ha detto il numero uno del club, che a questo punto potrebbe davvero decidere di denunciare gli autori dei post incriminati e portarli in tribunale. Insomma, battere la Juve non basta...

