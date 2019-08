Ligue 1: rigore di Di Maria e Choupo-Moting, Psg ok anche senza le stelle

FRANCIA

Senza Cavani e Mbappe infortunati e senza Neymar, ancora fuori dai convocati per motivi di mercato. Psg che si presenta alla sfida contro il Metz senza le sue stelle principali in avanti, con il trio formato da Di Maria, Choupo-Moting e Sarabia chiamato a non far rimpiangere i compagni. Per fortuna di Tuchel la sfida si indirizza subito bene per la sua squadra: all’11’ Fofana abbatte in area Bernat, inevitabile il calcio di rigore che viene trasformato da Di Maria, nonostante un secondo pallone tirato in campo al momento della battuta. Il Metz però non si scoraggia e ci prova, Tuchel è inquieto in panchina, Al Khelaifi e Leonardo in tribuna sono corrucciati, per loro fortuna però c’è Choupo Moting. Al 43’ Verratti mette in mezzo su punizione e il centravanti di scorta del Psg schiaccia di testa per il doppio vantaggio parigino. Nella ripresa il Metz si fa vedere in avanti con il tentativo di Nguette, ma il più pericoloso è ancora Di Maria che chiama Oukidja a un grande intervento per evitare il tris del Psg. Nel finale ci provano ancora i padroni di casa, con la conclusione da fuori di Gakpa che però viene allontanata in calcio da Bulka, scelto in porta al posto di Areola. Finisce con Tuchel che può sorridere per i tre punti arrivati in una situazione resa complicata dagli infortuni di Cavani, Mbappe e dalle tante voci di mercato legate a Neymar.