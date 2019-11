Ligue 1, Bordeaux-Monaco 2-1, Paulo Sousa batte Jardim ed è terzo

FRANCIA

Nel 14esimo turno di Ligue 1 il Bordeaux batte in rimonta per 2-1 il Monaco. La squadra di Jardim passa in vantaggio al 15' con Slimani, al sesto gol in campionato. I padroni di casa reagiscono pareggiando con un colpo di testa di Pablo (29') e nella ripresa ribaltano il risultato su un calcio di rigore provocato da Slimani, espulso per doppia ammonizione: De Preville (69') segna dal dischetto il 2-1 che dà a Paulo Sousa il terzo posto provvisorio.

Al Matmut-Atlantique va in scena una partita aperta ed equilibrata, tra due squadre in forma. Parte meglio il Monaco, che passa in vantaggio al 15' con Slimani: l'algerino avvia e conclude l'azione dialogando con Ben Yedder e trovando un destro vincente sul palo del portiere. Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con una zuccata di Bakayoko, ma si fanno riprendere dal colpo di testa di Pablo (29') su azione di calcio d'angolo. Tra i padroni di casa sale di livello Basic: il regista croato, rilanciato tra i titolari da Paulo Sousa, è autore di numerosi lanci illuminanti che però non vengono sfruttati a dovere dai compagni. Il primo tempo finisce 1-1 dopo le occasioni per Ben Yedder e Tchouameni.

Nella ripresa gioca meglio il Bordeaux, che per ribaltare il risultato ha però bisogno dell'episodio favorevole: Slimani, già ammonito, prende di mano una punizione e provoca il rigore decisivo. L'ex Leicester va sotto la doccia, De Preville non perdona dal dischetto: 2-1, con il Bordeaux che potrebbe fare anche il terzo ma Benrahou colpisce il palo. Il Monaco non si arrende all'inferiorità numerica e cerca il pari con Bakayoko e Ben Yedder, non riuscendoci. In classifica, il Bordeaux sale a 22 punti, Jardim fermo a 18.