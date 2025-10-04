Bundesliga: il Bayern fa sei su sei, è allungo sulle rivali

Il pareggio tra Dortmund e Lipsia (1-1) lancia Kane e compagni a +4 sulla prima inseguitrice. Con l'Eintracht finisce 3-0
Non vuole saperne di fermarsi il Bayern Monaco che, dopo averne fatti cinque al Pafos in Champions League, si ripete anche nella 6a giornata della Bundesliga. I bavaresi colpiscono l'Eintracht dopo quindici secondi e lo sconfiggono 3-0, con la doppietta di Luis Diaz (1', 84') e la "solita" rete di Harry Kane (27'). Nasce così il +4 sul Borussia Dortmund, fermato sull'1-1 dal RB Lipsia. Vince il Bayer Leverkusen, crisi nera per il Wolfsburg.
EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO 0-3
Il Bayern Monaco di Vincent Kompany è inarrestabile e fa sei su sei in Bundesliga, portandosi a 18 punti. I bavaresi sconfiggono 3-0 l'Eintracht Francoforte, che viene colpito dopo soli quindici secondi: palla persa, cross di Gnabry e tocco vincente di Luis Diaz. Olise sfiora subito il bis, mentre Kane se lo vede annullare all'11': rete annullata anche a Bahoya per i padroni di casa, al 16'. C'era un tocco di mani di Ritsu Doan all'inizio dell'azione, mentre è tutto regolare sul bis di Kane. L'ex Tottenham colpisce da fuori area e non lascia scampo al portiere, salendo a quota 11 in stagione. Il Bayern va così al riposo sul 2-0 e certifica il più classico degli scenari: due tiri e due gol. Nella ripresa Gnabry sfiora il tris e Kane colpisce un palo, per poi uscire a causa di un acciacco fisico. I suoi comunque non si scompongono, continuano a controllare e passano ancora all'84': questa volta l'assist è di Guerreiro, doppietta per Luis Diaz. Finisce 3-0 e il Bayern sale a 18 punti, +4 sul Dortmund e +5 sul Lipsia. Eintracht fermo a quota nove.
BORUSSIA DORTMUND-RB LIPSIA 1-1
Termina in parità la sfida tra le inseguitrici del Bayern Monaco: Lipsia e Dortmund si fermano sull'1-1. Colpiscono subito gli ospiti e passano dopo sette minuti, sugli sviluppi di un calcio piazzato: Baumgartner insacca sull'assist di Ouedraogo. Domina il Lipsia, che sfiora il bis con Bakayoko e si vede annullare la rete di Romulo, ma pareggia il Dortmund. La rete dell'1-1 arriva al 23', con l'assist di Guirassy e il rasoterra di Yan Couto. Nella ripresa Romulo sfiora ancora il gol per gli ospiti, e i ritmi sono elevatissimi: Guirassy va vicinissimo al gol-vittoria in due occasioni, ma anche Bakayoko. Entrambe le squadre sfiorano la vittoria e la sconfitta, in un finale concitato che vede Kobel evitare la doppietta di Baumgartner, e Brandt sprecare il gol-vittoria giallonero. Bvb e Lipsia si fermano dunque sull'1-1, salendo a 14 e 13 punti.
BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLIN 2-0
Continua la risalita del Bayer Leverkusen, che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro gare e batte 2-0 l'Union Berlin. Dopo aver rischiato inizialmente sulla chance per Jeong, venendo salvate da Flekken, le aspirine rispondono con Grimaldo. Rønnow salva tutto, ma non può nulla al 33': cross di Lucas Vazquez e tocco vincente di Poku, è 1-0 Bayer. La BayArena rischia di esultare in due occasioni, ma il risultato non cambia fino all'avvio della ripresa. Ci pensa l'uomo del momento, Christian Kofane, a siglare il bis: pressing vincente su Rønnow, errore del portiere e 2-0. Prosegue dunque il magic moment dell'attaccante, che fino a un anno fa giocava nell'As Nylon in Camerun prima di essere scoperto dall'Albacete e acquistato a luglio dal Leverkusen. Da qui in poi le aspirine, dopo aver cambiato gli esterni, controllano e sfiorano anche il tris: proprio i neoentrati Arthur e Maza combinano, con l'algerino vicino al gol. Piccolo brivido per Flekken nel finale sul tiro di Köhn, ma il Leverkusen vince: 11 punti per il Bayer che rivede la zona-Europa, 7 per l'Union che si ferma.
AUGSBURG-WOLFSBURG 3-1
Prosegue la crisi del Wolfsburg, enorme delusione di questo avvio della Bundesliga. I Lupi subiscono infatti la terza sconfitta consecutiva, crollando e perdendo 3-1 contro l'Augsburg. Non c'è mai storia nel match, che viene sbloccato al 3' da Banks: corner corto e tocco vincente dello statunitense. Rieder e Saad sfiorano il bis e neppure i cambi offensivi degli ospiti, che inseriscono Eriksen, cambiano i giochi. Amoura ci prova in due occasioni, ma segna l'Augsburg con Mert Kömür (51'). Quest'ultimo è scatenato e serve anche l'assist per il tris di Fellhauer (63'), per poi cercare il tris personale e vederselo annullare nel finale. L'unico sussulto del Wolfsburg, fermo a cinque punti dopo sei turni, arriva al 65' col gol di Daghim. L'ex Salisburgo e le parate di Grabara non riaprono la sfida, l'Augsburg vince 3-1 e sale a 6 punti.
WERDER BREMA-ST. PAULI 1-0
Il Werder Brema interrompe l'ottimo momento del St. Pauli, che viene sconfitto 1-0 in trasferta. Ci pensa un ex "italiano" a sbloccare la sfida dopo soli due minuti, ovvero Samuel Mbangula: sinistro rasoterra e 1-0. Sugawara e Puertas sfiorano il raddoppio già nel primo tempo, ma Vasilj tira giù la saracinesca su questi tentativi e su quello di Stage. La gara resta così aperta per il St. Pauli, vicino due volte al pari con l'ex Magdeburgo Kaars. Nel finale riecco in avanti il Werder Brema, che meriterebbe il bis e lo sfiora: vicinissimi al gol Grüll e Boniface, che spreca due volte. I padroni di casa salgono così a 7 punti, agganciando proprio il St. Pauli.
