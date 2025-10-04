Bundesliga: il Bayern fa sei su sei, è allungo sulle rivali

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany è inarrestabile e fa sei su sei in Bundesliga, portandosi a 18 punti. I bavaresi sconfiggono 3-0 l'Eintracht Francoforte, che viene colpito dopo soli quindici secondi: palla persa, cross di Gnabry e tocco vincente di Luis Diaz. Olise sfiora subito il bis, mentre Kane se lo vede annullare all'11': rete annullata anche a Bahoya per i padroni di casa, al 16'. C'era un tocco di mani di Ritsu Doan all'inizio dell'azione, mentre è tutto regolare sul bis di Kane. L'ex Tottenham colpisce da fuori area e non lascia scampo al portiere, salendo a quota 11 in stagione. Il Bayern va così al riposo sul 2-0 e certifica il più classico degli scenari: due tiri e due gol. Nella ripresa Gnabry sfiora il tris e Kane colpisce un palo, per poi uscire a causa di un acciacco fisico. I suoi comunque non si scompongono, continuano a controllare e passano ancora all'84': questa volta l'assist è di Guerreiro, doppietta per Luis Diaz. Finisce 3-0 e il Bayern sale a 18 punti, +4 sul Dortmund e +5 sul Lipsia. Eintracht fermo a quota nove.