Serie B: tonfo dell'Empoli a Pescara, spettacolo tra Avellino e Carrarese

Proseguono le difficoltà dell'Empoli, nel suo ritorno in Serie B. I toscani si trovano infatti solo a quattro punti dopo quattro giornate, e subiscono un ko roboante in questo turno: un Pescara inarrestabile vince 4-0, segnando tutte le reti nella ripresa con Oliveri (doppietta) sugli scudi. Finisce in goleada, invece, l'altro match del pomeriggio: l'Avellino, in dieci dalla mezz'ora, batte 4-3 la Carrarese e sale a quota 7.
PESCARA-EMPOLI 4-0
Messaggio roboante del Pescara alla Serie B: all'Adriatico sarà difficile passare per tutti, anche per le big. Lo scopre a sue spese l'Empoli, dominato sin dal via e sconfitto 4-0 nella ripresa, con Popov non pervenuto e Fulignati a evitare una clamorosa goleada. Spingono subito gli abruzzesi con Tsadjout e Pellacani, poi inizia il Fulignati-show: il portiere evita le reti di Olzer, Dagasso e Tsadjout proteggendo lo 0-0 al riposo. Nella ripresa, l'ex Catanzaro salva ancora su Valzania e si vede anche l'Empoli, ma Desplanches chiude lo specchio ad Elia. La gara si sblocca solo al 68' e la rete, manco a dirlo, è del Pescara: sassata dal limite di Oliveri e 1-0. L'esterno cresciuto nell'Atalanta trova anche il bis, con un'altra incursione in area (71'), e l'Empoli affonda definitivamente all'80': Fulignati, che aveva salvato su Tsadjout, non può nulla sul tiro di Meazzi dall'interno dell'area. L'Empoli ha un solo sussulto nei minuti finali, quando Desplanches fa un miracolo e mostra tutta la sua reattività contro Elia, ma subisce anche il poker: eurogol di Merola, che insacca col tiro a giro al 91'. Finisce dunque 4-0 e sono guai per i toscani, fermi a quota 4 punti dopo 4 giornate della Serie B. Li aggancia proprio un ritrovato Pescara, che compie un autentico capolavoro.
CARRARESE-AVELLINO 3-4
Una partita eroica consegna tre punti all'Avellino, che bissa il successo dello scorso turno: è 4-3 sulla Carrarese, nonostante sessanta minuti in dieci. La gara è vibrante sin dal via e gli irpini, che erano partiti meglio, vengono colpiti al 17': errore difensivo e rete di Abiuso per l'1-0 toscano. La risposta è immediata, col pari di Crespi nell'azione seguente (18'), ma la Carrarese sembra averne di più e torna davanti su rigore. Biasci affossa Imperiale, Cicconi trasforma il penalty ed è 2-1 al 25'. La gara subisce un'ulteriore svolta alla mezz'ora, quando Enrici commette un'ingenuità e si fa espellere per doppia ammonizione. L'Avellino è in dieci, ma Biancolino non demorde e passa al 3-4-2, ridisegnando i suoi con Besaggio e Russo. La reazione è immediata e il pari è fortunato, visto che Ruggeri insacca nella sua rete il 2-2 deviando il cross di Sounas (38'). Nella ripresa ecco il capolavoro dei biancoverdi, che sfiorano il tris con Russo e lo segnano al 55': in gol proprio quest'ultimo, da pochi passi. Un eroico Avellino sigla anche il 4-2 al 68', con Besaggio e in ripartenza: in gol dunque entrambi i cambi di Biancolino. Nel finale c'è la reazione della Carrarese, che la riapre con Schiavi (82') e sfiora il pari: Iannarilli salva due volte su Finotto. Tre punti d'oro, dunque, per l'Avellino: irpini a quota 7 punti, la Carrarese si ferma a quota 5 e viene scavalcata.
