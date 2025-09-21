Serie B: tonfo dell'Empoli a Pescara, spettacolo tra Avellino e Carrarese

CARRARESE-AVELLINO 3-4

Una partita eroica consegna tre punti all'Avellino, che bissa il successo dello scorso turno: è 4-3 sulla Carrarese, nonostante sessanta minuti in dieci. La gara è vibrante sin dal via e gli irpini, che erano partiti meglio, vengono colpiti al 17': errore difensivo e rete di Abiuso per l'1-0 toscano. La risposta è immediata, col pari di Crespi nell'azione seguente (18'), ma la Carrarese sembra averne di più e torna davanti su rigore. Biasci affossa Imperiale, Cicconi trasforma il penalty ed è 2-1 al 25'. La gara subisce un'ulteriore svolta alla mezz'ora, quando Enrici commette un'ingenuità e si fa espellere per doppia ammonizione. L'Avellino è in dieci, ma Biancolino non demorde e passa al 3-4-2, ridisegnando i suoi con Besaggio e Russo. La reazione è immediata e il pari è fortunato, visto che Ruggeri insacca nella sua rete il 2-2 deviando il cross di Sounas (38'). Nella ripresa ecco il capolavoro dei biancoverdi, che sfiorano il tris con Russo e lo segnano al 55': in gol proprio quest'ultimo, da pochi passi. Un eroico Avellino sigla anche il 4-2 al 68', con Besaggio e in ripartenza: in gol dunque entrambi i cambi di Biancolino. Nel finale c'è la reazione della Carrarese, che la riapre con Schiavi (82') e sfiora il pari: Iannarilli salva due volte su Finotto. Tre punti d'oro, dunque, per l'Avellino: irpini a quota 7 punti, la Carrarese si ferma a quota 5 e viene scavalcata.