Ligue 1: Nizza a punteggio pieno dopo due partite, ok anche il Rennes

Il Nizza vola in testa alla Ligue 1, a punteggio pieno dopo le prime due partite del massimo campionato francese. I rossoneri vincono infatti per 2-0 sul campo dello Strasburgo grazie a una doppietta di Dolberg (rigore al 37' e delizioso cucchiaio al 59'). Vince anche il Rennes, secondo in classifica dopo il 2-1 sul Montpellier: decidono l'autogol di Le Tallec e il rasoterra di Camavinga, inutile l'incornata a tempo scaduto di Laborde.