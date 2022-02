Ligue 1: Milik rovescia il Metz, ma il Psg resta lontano

FRANCIA

Il Marsiglia vince 2-1 grazie a un’acrobazia dell’ex attaccante del Napoli: parigini distanti 13 punti

Serve una splendida rovesciata di Milik nel finale all’Olympique Marsiglia per superare il Metz nell’ultima partita della 24esima giornata di Ligue 1. La squadra di Sampaoli, seconda in classifica, si impone 2-1 in trasferta ma rimane comunque distante 13 punti dal Psg capolista e ormai in fuga verso il titolo. Nelle altre partite, è solo 0-0 tra Monaco e Lorient mentre vincono Strasburgo, Brest, Nantes, Lens e St Etienne. Getty Images

METZ-MARSIGLIA 1-2

Vittoria sofferta del Marsiglia a Metz, l’Olympique è secondo in classifica ma il Psg capolista resta distante ben 13 punti e una rimonta sembra ormai impossibile. Ospiti in vantaggio al 38’ con Bakambu, sembra tutto facile per gli uomini di Sampaoli ma in avvio di ripresa arriva la doccia fredda con l’inaspettato pareggio di Maiga. Il Metz prende coraggio e viene spinto dal suo pubblico, serve allora una giocata individuale e ci pensa Milik, buttato nella mischia da Sampaoli nel finale: l’ex Napoli segna in rovesciata a pochi minuti dalla fine salvando i suoi.

LENS-BORDEAUX 3-2

E’ sempre più ultimo il Bordeaux che anche oggi prova a rimontare contro il Lens ma paga un avvio di partita davvero terrificante. I padroni di casa vanno infatti avanti 3-0 dopo appena 26 minuti con Kalimuendo, Kakuta e Fofana. Gli ospiti reagiscono e accorciano con Elis e Hwang tra il finire del primo tempo e l’avvio della ripresa, ma poi il recupero non si concretizza e il Lens esulta.

MONACO-LORIENT 0-0

Prosegue la stagione di alti e bassi del Monaco: mediocre pareggio contro il Lorient quartultimo e per i monegaschi non è ancora zona Europa sicura. Partita priva di emozioni con il solito problema della squadra del Principato nel creare gioco ed occasioni pericolose, gli ospiti ringraziano e portano a casa un punto prezioso in chiave salvezza.

ANGERS-STRASBURGO 0-1

Prosegue invece l’ottima stagione dello Strasburgo, al quarto posto in piena zona Champions e al quinto successo nelle ultime sei partite. Basta una rete di Gameiro in avvio a stendere l’Angers, invece al terzo ko di fila ma ancora lontano dalle parti pericolose della classifica.

BREST-TROYES 5-1

Incredibile goleada del Brest che fa un bel balzo in avanti in chiave salvezza, mentre il Troyes ottiene un solo punto nelle ultime tre e resta invischiato nella lotta per non retrocedere. Sono le doppiette di Satriano e Honorat e calare il poker per i padroni di casa, poi Mounie serve la cinquina. Inutile il gol della bandiera dell’ex Milan Rami per gli ospiti.

CLERMONT-ST ETIENNE 1-2

Continua il momento d’oro del St Etienne che infila la terza vittoria consecutiva e prende una bella boccata d’ossigeno in chiave salvezza, pur restando nelle zone basse della classifica. Lotta per non retrocedere che coinvolge anche il Clermont, oggi condannato da Camara e Kolodziejczak che ribaltano nel finale il vantaggio di Hountondji.

NANTES-REIMS 1-0

Può sognare l’Europa il Nantes dopo la vittoria di misura sul Reims, la cui situazione di classifica non è comunque preoccupante. Ai gialloverdi, con un uomo in più per quasi tutta la partita, basta la rete di Simon al 17’. Poi i padroni di casa amministrano forti del vantaggio sia numerico sia di punteggio.