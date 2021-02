Ligue 1: Lille fermato dallo Strasburgo, PSG a -2

FRANCIA

La formazione di Galtier pareggia 1-1 in casa, Fonte risponde ad Ajorque. Si fa sotto anche il Monaco: il 2-0 al Brest vale il -4 dalla vetta

Nella ventisettesima giornata di Ligue 1, il Lille pareggia 1-1 in casa con lo Strasburgo: Fonte (86’) risponde ad Ajorque (36'). La formazione di Galtier è ora solo a +2 sul Psg, con il Lione che ha la possibilità di portarsi a -1. Per il titolo c'è anche il Monaco: 2-0 al Brest con Jovetic e Volland e -4 dalla vetta. In coda vince il Lorient (2-1 al St. Etienne), pareggi in Angers-Lens (2-2), Reims-Montpellier (0-0) e Nimes-Nantes (1-1). Getty Images

LILLE-STRASBURGO 1-1

Secondo pareggio consecutivo in casa per il Lille, che con questo 1-1 si lascia avvicinare ulteriormente dal Psg e dal Monaco. Partita complicata al Pierre-Mauroy: al 36', lo Strasburgo passa in vantaggio con il gran sinistro al volo di Ajorque sul cross di Guilbert che fulmina sul primo palo Maignan. La rete manda in confusione i padroni di casa, perché due minuti dopo l'autore del gol sfiora la doppietta con un colpo di testa respinto, stavolta, dal portiere della capolista. La formazione di Galtier si vede solo a fine primo tempo, con il colpo di testa di Botman alzato in corner da Kawashima e il contropiede fallito con il destro da David. Ad inizio ripresa, gli ospiti sprecano subito una grande occasione, con il diagonale di Bellegarde di poco a lato. Col passare dei minuti, il Lille occupa stabilmente la metà campo dello Strasburgo, anche grazie all'ingresso di Xeka, pericoloso con un destro dalla lunga distanza e con un tiro-cross non intercettato da David. All'86', arriva l'1-1 con il colpo di testa di Fonte, ma nel finale è lo Strasburgo ad andare più vicino alla vittoria, con Maignan miracoloso su Diallo. Finisce 1-1: il Lille sale a 59 e si assicura il primo posto in solitaria per un'altra giornata, ma adesso il Psg è di nuovo a -2, con il Monaco a -4. Ottimo pareggio, invece, per lo Strasburgo, a +5 sulla zona calda della classifica.

MONACO-BREST 2-0

Il Monaco vince e si iscrive ufficialmente alla lotta per il titolo. Al Louis II, però, la partita per gli uomini di Kovac è più dura del previsto, contro un Brest già capace di fermare sullo 0-0 il Lille e vicinissimo al pareggio anche con il Lione. E, nel primo tempo, i padroni di casa sprecano subito l'occasione di sbloccare il match: al 30', infatti, Perraud tocca il pallone in area col braccio, ma Larsonneur ipnotizza Ben Yedder e blocca il rigore, mentre nella ripresa Oliveira Silva colpisce la traversa. A scacciare i fantasmi ci pensa allora Stevan Jovetic: l'ex Fiorentina ed Inter, entrato al 59', riceve da Golovin, punta l'area e con il destro sul primo palo segna il gol dell'1-0 al 76'. La partita si chiude definitivamente prima del recupero, con la deviazione sotto porta di Volland sulla punizione battuta da Golovin. Finisce 2-0: il Monaco sale a quota 55 e si porta a -4 dal primo posto del Lille.

ANGERS-LENS 2-2

L'Angers butta via il doppio vantaggio e si fa fermare sul 2-2 in casa dal Lens. Dopo 10 minuti, la partita sembra già indirizzata, visto che i padroni di casa volano sul 2-0 con Dioni, che al 4' si invola davanti a Leca e insacca, e Mangani, che trasforma il rigore provocato dal fallo di Boufal. Al 21', i giallorossi accorciano le distanze: Gradit serve Clauss, che batte Bernardoni e riapre la partita. Nel recupero, quando i giochi sembrano ormai fatti, arriva il 2-2 con il colpo di testa di Kalimuendo su assist di Michelin. Con questo punto, il Lens sale a quota 41 e viene raggiunto al quinto posto dal Metz, mentre l'Angers si porta a 36 punti, ma sfuma la vittoria che manca da ben cinque partite.

REIMS-MONTPELLIER 0-0

Finisce senza reti la sfida tra Reims e Montpellier. Dopo un primo tempo povero di occasioni da gol, nella ripresa sono gli ospiti ad andare vicini al colpaccio in trasferta, ma Rajkovic è strepitoso nel fermare Savanier, lanciato in contropiede. Al 76', invece, è la formazione di Guion a sfiorare il vantaggio, con Omlin che emula il collega e mura Cafaro. Lo 0-0 resiste fino alla fine: il Montpellier si ferma dopo tre vittorie di fila e sale a quota 39, mentre il Reims, al quarto pareggio in cinque partite, si porta a 31, a +6 sulla zona calda.

LORIENT-ST. ETIENNE 2-1

Vittoria fondamentale per il Lorient, che con il 2-1 al St. Etienne si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Successo preziosissimo, arrivato anche in rimonta, visto che al 14' Moukoudi batte Dreyer con una zampata di destro sul corner battuto da Nordin. I padroni di casa si assicurano i tre punti grazie al cambio del tecnico Pelissier, che al 61' inserisce Lauriente: mossa azzeccatissima, perché l'ex Rennes firma l'1-1 cinque minuti dopo segnando su punizione, per poi regalare il 2-1 all'86'. Con questa vittoria, il Lorient passa dal penultimo al quartultimo posto, approfittando nel migliore dei modi del pareggio tra Nimes e Nantes.

NIMES-NANTES 1-1

Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Nimes e Nantes: un risultato che non serve a nessuna delle due squadre, superate in classifica dal Lorient. Ospiti in vantaggio al 27': Kolo serve in area Blas, che di prima intenzione calcia di sinistro e trova l'angolino basso. Gli uomini di Plancque sfiorano il pareggio ad inizio ripresa con Ferhat, ma trovano comunque l'1-1 al 76' grazie a Koné, che riceve da Duljevic e ristabilisce l'equilibrio. Nel finale, Lafont è strepitoso nel murare Ferhat e Miguel, che si fa espellere al 91'. Nel finale, però, il risultato non cambia: il Nimes scivola al terzultimo posto a quota 25, a +1 sul Nantes.

