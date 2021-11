Ligue 1: il Psg piega 3-1 il Saint-Etienne e vola a +14, ma è in ansia per Neymar

FRANCIA

Vicecampioni di Francia sempre più leader del campionato: Marquinhos (doppietta) e Di Maria ribaltano il vantaggio iniziale di Bouanga, con tre assist di Messi. Infortunio alla caviglia per il brasiliano

Il Psg passa in rimonta 3-1 a Saint-Etienne e consolida la vetta della Ligue 1: +14. Parigini sotto al 22’ sul tap-in vincente di Bouanga dopo la parata di Donnarumma su Kolodziejczak. Quest’ultimo viene espulso a fine primo tempo e Marquinhos trova subito il pari. Nella ripresa gli ospiti sfruttano l’uomo in più: al 79’ Messi inventa e Di Maria non sbaglia. Tris di Marquinhos al 91’ ancora su assist della Pulce. Preoccupa l’infortunio di Neymar. Psg, infortunio alla caviglia per Neymar: esce in lacrime in barella video

Sotto una fitta nevicata dello Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne arriva la quarta vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Psg capolista, che allunga ulteriormente in classifica incrementando quel +11 di distacco sul secondo posto che aveva già costruito prima di questa 15esima giornata di campionato. Il gol del vantaggio messo a segno al 5’ da Neymar, che aveva insaccato sul secondo palo il cross di Di Maria rifinito da Messi, viene poi annullato dal Var per fuorigioco. Green salva su Mbappé e così, al 22’, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato. Khazri serve d’esterno Kolodziejczak, che davanti a Donnarumma gli spara addosso; tuttavia, sulla successiva respinta, Bouanga ribadisce in rete. L’assistente segnala fuorigioco, ma il Var decreta la regolarità della posizione di partenza.

Il portiere del Saint-Étienne è miracoloso al 41’ sul tiro angolato di Mbappé, ma nulla può sul colpo di testa di Marquinhos servito dalla punizione di Messi. Poco prima era stato espulso direttamente Kolodziejczak per un fallo considerato da chiara occasione da gol su Mbappé. In inferiorità numerica, l’ASSE è costretto a soccombere nella ripresa, nonostante riesca comunque a tenere bene botta fino ai due terzi di gara. Mbappé e Messi sprecano una doppia occasione consecutiva al 70’ ma, a 11’ dalla fine, ecco il gol vittoria: la Pulce lascia sul posto Nadé e serve con un esterno destro geniale Di Maria che gira il proprio sinistro alle spalle di Green. Il finale, caratterizzato dalla doppietta di Marquinhos in pieno recupero, ancora su suggerimento di Messi, mette però paura ai vicecampioni di Francia, quando Neymar appoggia molto male la caviglia sull’intervento di Macon: urla di dolore per il campione brasiliano, costretto a lasciare il campo in lacrime. Nel frattempo, il Psg sale a 40 punti; il coriaceo Saint-Étienne rimane ultimo a quota 12.