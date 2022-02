Ligue 1, il Monaco batte il Lione. Ok anche il Saint-Étienne

FRANCIA

Il Monaco alimenta le proprie speranze europee in Ligue 1. Nella 23ª giornata, i monegaschi sconfiggono il Lione 2-0 con il colpo di testa di Jean Lucas e il pallonetto di Ben Yedder nel primo tempo, in un match mai davvero in un discussione: il successo vale, almeno per una sera, il quarto posto solitario. Nell’altro incontro del sabato, il Saint-Étienne fa fuori il Montpellier 3-1 rimontando con Hamouma, Nordin e Khazri negli ultimi minuti.

SAINT-ÉTIENNE – MONTPELLIER 3-1

Il Saint-Étienne rimonta il Montpellier con un 3-1 all’ultimo respiro e per la prima volta nell’intero campionato trova due vittorie consecutive, avvicinandosi alla zona salvezza. Eppure gli ospiti, in lotta per un posto in Europa League, entrano meglio in partita e sbloccano all’11’ con la botta di Wahi dal limite dell’area di rigore, per poi dare l’impressione di poter controllare la partita. Il Saint-Étienne si sveglia all’improvviso nel finale e vive dieci minuti di fuoco: all’82’ pareggia con il gol di Hamouma, al 90’ sorpassa con Nordin e al 92’ mette addirittura in ghiaccio il risultato con il guizzo di Khazri. Successo prezioso per gli uomini di Dupraz, che abbandonano l’ultima posizione e si portano a 18 punti, uno solo in meno del Metz terzultimo (posto valido per il playout) e a due dalla quota della salvezza. Il blackout finale costa caro al Montpellier, che sarebbe salito in quarta posizione e invece rimane a quota 34, settimo.

MONACO – LIONE 2-0

Il Monaco si risolleva dalla sconfitta a Montpellier e stende il Lione 2-0 in una partita a senso unico. I monegaschi controllano fin dalle primissime battute e muovono il tabellino dopo neanche due minuti, quando Jean Lucas si inserisce di gran carriera sul cross di Ben Yedder e di testa infila l’1-0 nel più classico dei gol dell’ex. Gli ospiti non sono proprio in campo: Anthony Lopes salva sui tentativi ravvicinati di Gelson Martins e di Jean Lucas, ma al 27’ non può nulla sul pallonetto di Ben Yedder sul bellissimo filtrante di Diop a campo aperto. A inizio ripresa Diop sfiora il tris, poi Nubel salva su Lukeba il possibile gol che avrebbe riaperto la partita. Ma il Lione sembra svuotato di energie e non è mai troppo pericoloso, mentre Ben Yedder si divora il gol della doppietta sparando fuori in contropiede nel recupero. Poco male per il Monaco, quarto da solo per una notte, a 36 punti. L’Olympique perde dopo due mesi e resta ottavo, in coda nella lotta europea.