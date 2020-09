Ligue 1, il Marsiglia torna sulla terra: il St. Etienne vince e balza in testa

LIGUE 1

C’è una nuova capolista in Francia da stasera, il St. Etienne di Claude Puel. I Verts, infatti, vincono 2-0 in casa dell'Olympique Marsiglia e vanno in testa al campionato con 9 punti, davanti al trittico formato da Monaco, Rennes e Lilla. Notevole la prestazione degli ospiti, unica squadra a punteggio pieno nella massima divisione francese. Al pronti-via è già 1-0: è il 6', infatti, quando Macon crossa in mezzo e trova Hamouma, l’attaccante ospite tira di sinistro da centro area e trova l'angolino basso alle spalle di Mandanda. La partita è vivace, il Marsiglia prova a portarsi in avanti per raggiungere la parità, gli ospiti tentano spesso di beffare gli avversari in contropiede. Quando la pressione si fa forte nell’area del St. Etienne, ci pensa un ottimo Moulin a mettere i guantoni e salvare il risultato. Proprio con una rapida ripartenza, al 75’, arriva il raddoppio degli uomini di Puel: Nordin serve Bouanga in contropiede, l’ex Nimes calcia di destro da fuori area e supera l’estremo difensore avversario per il 2-0. Il raddoppio spezza l’intensità del match, il St. Etienne non corre più rischi e il Marsiglia, sconfitto, non riesce così a dare continuità alla vittoria di pochi giorni fa contro il Psg.