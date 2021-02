Ligue 1: il Lione stende lo Strasburgo ed è di nuovo primo

FRANCIA

Tutto facile per il Lione di Rudi Garcia, di nuovo capolista della Ligue 1 in attesa della partita del Lille di domenica: Strasburgo travolto 3-0. Molto si decide già nel primo tempo: Thomasson lascia gli ospiti in dieci dopo l’espulsione e così ne approfittano tra il 20’ e il 30’ Depay ed Ekambi per il doppio vantaggio. Il primo, al 68’, firmerà anche il definitivo tris. Il Lorient vince 1-0 contro il Reims ed esce dalla zona retrocessione.

LIONE-STRASBURGO 3-0

Quarta vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Lione, che ritorna provvisoriamente in testa al campionato francese con 52 punti dopo essersi sbarazzato in casa dello Strasburgo. Dopo un’ottima occasione per Aouar, parata da Kawashima, per l’OL la strada si spiana tra il 14’ e il 20’. Prima Thomasson riceve un doppio giallo immediato per proteste nei confronti della prima ammonizione (fallo su Thiago Mendes), poi i padroni di casa, in superiorità numerica, sbloccano il risultato: a seguito di un passaggio impreciso di Caci verso Prcic, Aouar sfrutta l’errore e serve Memphis Depay, che avanza verso la trequarti e con un destro ravvicinato supera il portiere avversario. Kawashima, poco dopo, devia sul palo una punizione dello stesso autore dell’1-0, ma nulla può nuovamente alla mezz’ora: lanciato in profondità da Thiago Mendes, Ekambi resiste alla marcatura di Djiku prima di rubare il tempo all’estremo difensore del Racing. Lo stesso camerunese e Kadewere sfiorano il tris prima dell’intervallo. A questo punto per la formazione di Rudi Garcia la ripresa diventa poco più di una formalità. Al 68’ un meraviglioso calcio di punizione eseguito al limite da Depay determina il definitivo 3-0. Lo Strasburgo resta fermo al 15esimo posto con 25 punti.

LORIENT-REIMS 1-0

Tre punti fondamentali in chiave salvezza quelli ottenuti dal Lorient in casa contro il Reims: grazie a questo pesantissimo successo, infatti, gli uomini di Pelissier salgono in quartultima posizione a 22 punti, uscendo così dalla zona retrocessione e staccando di tre lunghezze il Nantes terzultimo. Al 53’ la sfida viene decisa da un bel gol di Abergel, abile a scambiare con l’ex Ascoli Gravillon al limite dell’area avversaria per poi scagliare una conclusione che termina alla sinistra di Rajkovic. Il Reims rimane al dodicesimo posto a quota 28.