Ligue 1: il Lille piega il Brest ed è terzo, poker del Lione a Nimes

FRANCIA

Il Lille sorpassa il Bordeaux al terzo posto della Ligue 1 grazie al successo casalingo sul Brest. Al Pierre Mauroy finisce 1-0 per degli uomini di Galtier grazie al gol di Osimhen al 16’, con i vicecampioni di Francia che in pieno recupero sbagliano anche un rigore con Bamba. Il Lione passeggia 4-0 a Nimes contro una squadra ridotta in nove già nel primo tempo: decidono la doppietta di Depay e le reti di Aouar e di Andersen. L’OL sale in quinta posizione.

LILLA-BREST 1-0

Ai vicecampioni di Francia uscenti basta un gol di Osimhen per assicurarsi il successo casalingo contro il Brest. Al 16’ del primo tempo, infatti, l’attaccante nigeriano è abile a insaccare in rete da pochi passi il traversone dalla destra di Ikone, nonostante due difensori avversari avessero tentato di sbarragli la strada. I padroni di casa legittimano la vittoria con le numerose occasioni sprecate da Sanches, Xeka e Ikone. In pieno recupero Bamba viene atterrato dal portiere Larsonneur nell’area di rigore di quest’ultimo; dagli undici metri lo stesso attaccante di origini ivoriane si fa ipnotizzare dall’estremo difensore autore del fallo, ma l’errore dal dischetto sarà comunque del tutto irrilevante ai fini del risultato. Il Lilla sale così al terzo posto, sorpassando il Bordeaux.



NIMES-LIONE 0-4

La partita si fa subito difficilissima per i padroni di casa, ultimi in classifica: al 5’ Valls commette un fallaccio a centrocampo ai danni di Caqueret e l’arbitro non ha dubbi nell’estrarre immediatamente il cartellino rosso. La resistenza del Nimes dura così solo 16 minuti: Martinez interviene irregolarmente su Traore nella propria area, col Var che conferma la decisione di assegnare il penalty. Depay trasforma il rigore con il cucchiaio, portando in vantaggio il Lione; Bernardoni è beffato. A questo punto per gli ospiti diventa tutto più facile: un bel passaggio libera in profondità Depay, che supera il portiere ma incredibilmente centra il palo a porta vuota. Nel finale di tempo Bernardoni nega il raddoppio prima su Depay e poi su Aouar. Piove sul bagnato sul Nimes, che rimane addirittura in nove uomini al 40’ per via del doppio giallo di Paquiez (fallo su Rafael). Il raddoppio è quasi inevitabile, grazie a un destro da fuori area di Depay all’angolino basso. Aouar e Andersen chiudono definitivamente il match nel finale.