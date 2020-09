Ligue 1: Icardi firma il 2-0 del Psg contro il Reims, 1-1 del Lione a Lorient. Monaco 3-2 col brivido

FRANCIA

È la doppietta di Icardi (in gol al 9’ e al 63’) a guidare il Psg nel 2-0 esterno sul Reims. Il Monaco va avanti con Ben Yedder (doppietta) e Aguilar contro lo Strasburgo ma, complici due espulsioni, soffre nel finale prima di chiudere 3-2. Il Lione (a segno Dubois) rimonta la rete di Wissa ma non va oltre l’1-1 col Lorient. Stesso risultato anche fra Nimes e Lens mentre finisce 2-2 tra Digione e Montpellier. Termina 0-0 invece Bordeaux-Nizza.I parigini si impongono 2-0 sul campo del Reims grazie all’argentino. Altro pareggio per il Lione, soffre ma vince il Monaco contro lo Strasburgo

REIMS-PSG 0-2

Continua la risalita in Ligue 1 da parte del Paris Saint-Germain che si avvicina alla testa della classifica occupata dal Rennes (ora distante solo quattro lunghezze) grazie al terzo successo consecutivo ottenuto in trasferta ai danni del Reims. I parigini non impiegano molto per mettere in discesa la gara facendo valere il proprio maggior peso offensivo già nei primissimi minuti: al 9’ Mbappè confeziona un assist perfetto per Icardi che in diagonale non sbaglia e regala agli ospiti il primo vantaggio dell’incontro. Sfruttando l’inerzia favorevole, il Psg continua insistentemente a farsi vedere dalle parti di Rajkovic che al 18’ si fa trovare pronto sul colpo di testa sempre dell’argentino. Il Reims fatica tanto a reagire quanto ad arginare il possesso palla degli avversari che allora, con gli spunti Di Maria e Neymar, provano a trovare il raddoppio ma senza successo. La formazione di Tuchel va quindi in vantaggio all’intervallo, dopo il quale la gara ricomincia sulla falsariga dei primi quarantacinque minuti di gioco. Gli ospiti, infatti, si riversano nella metà campo del Reims e al 63’, sul filo del fuorigioco (verificato dal VAR), è ancora Icardi a trafiggere Rajkovic su invito di Mbappè. Non soddisfatto, il Psg va subito vicino al 3-0 con Neymar (reattivo il numero 1 biancorosso) prima che, da una parte e dall’altra, inizi la girandola dei cambi. La sostanza però, pur con forze fresche da ambo i lati, non cambia: i parigini sfiorano ancora il triplo vantaggio e, senza troppi problemi, amministrano la gara fino al fischio finale di Buquet che sancisce il definitivo 2-0.

LE ALTRE PARTITE

Si complica la vita il Monaco contro lo Strasburgo prima di portare a casa il terzo successo nelle ultime quattro uscite. Allo Stade Louis II, i biancorossi dominano il primo tempo e, grazie ai gol di Ben Yedder al 9’ e di Ruben Aguilar al 46’, vanno al riposo sul 2-0. Chahiri accorcia subito in avvio di ripresa ma è ancora il numero 9 in maglia monegasca ad arrotondare al 53’ su assist di Volland. Lo Strasburgo però non molla e, sfruttando la doppia superiorità numerica per le espulsioni di Tchouameni e Disasi, al 70’ va sul 3-2 con Ajorque preparando il terreno per venti minuti di fuoco che però si concludono in un nulla di fatto per gli ospiti. Il Monaco sale così a 10 punti in classifica assieme al Montpellier, fermato 2-2 da un Digione capace di andare in vantaggio per ben due volte (prima all’8’ con Dina poi al 60’ con Ecuele) e di farsi riprendere dai rivali in altrettante occasioni (1-1 di Delort al 50’, 2-2 di Savanier su rigore al 90’). Pareggia anche il Lione sul campo del Lorient: dopo il temporaneo vantaggio di Wissa al 63’, è Dubois al 74’ a rimettere in gioco les gones che però non trovano più modo di superare Nardi e incassano così il terzo pari delle prime cinque giornate. L’unica formazione ad averne registrati altrettanti è il Bordeaux, incapace di andare oltre lo 0-0 in casa con il Nizza in un match dove ad ogni modo non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra. Si accontentano di un punto anche Nimes e Lens che si battono ma non vanno oltre un 1-1 frutto della tenacia dei padroni di casa, bravi a impattare con Ferhat all’87’ la rete segnata da Ganago al 34’. Unica vittoria casalinga della domenica di Ligue 1 è quella dell’Angers sul Brest: i bianconeri pareggiano con Thioub al 22’ il rigore trasformato da Mounie al 3’, vanno sotto 2-1 prima dell’intervallo (gol di Charbonier al 32’) e poi a distanza di due minuti nella ripresa ribaltano la gara con Traoré (78’) e Fulgini (80’) andando a conquistare la loro terza vittoria in campionato.