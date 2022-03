Ligue 1: Delort fa godere il Nizza nel finale, 1-0 al Psg    

FRANCIA

Il vantaggio dei parigini sulla seconda in classifica (proprio la squadra rossonera) si riduce a +13, in attesa del Marsiglia domani. Ora la testa va al Real in Champions

In attesa del match di ritorno di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid di mercoledì, il Psg non riesce ancora ad ammazzare definitivamente la Ligue 1. All’Allianz Riviera i parigini cadono 1-0 contro il Nizza nel finale: decide il subentrato Delort all’88’, dopo che i padroni di casa si erano resi più pericolosi per tutta la partita. La vetta del campionato francese scende a +13 sulle dirette concorrenti: ovvero proprio il Nizza, ora secondo.

NIZZA-PSG 1-0

Poteva essere uno 0-0 dolcissimo quello che il Psg stava per ottenere a Nizza: un risultato che sarebbe valso il nuovo (seppur momentaneo) +16 della capolista sulla seconda posizione. Invece a festeggiare sono gli uomini di Galtier, che fanno esplodere l’Allianz Riviera allo scadere. Sotto un’atmosfera “infernale”, caratterizzata da fumogeni e petardi, i padroni di casa si fanno subito vedere con un destro a giro di Gouiri sul secondo palo: pallone sul fondo. Sul fronte opposto, Di Maria cerca di anticipare l’uscita di Benitez con un tocco sotto, ma il portiere tocca con la punta delle dita in corner. Le squadre si affrontano a viso aperto con tanta intensità, anche se senza Mbappé squalificato non sono poche le difficoltà in fase offensiva per gli ospiti, poco ispirati da Messi e Neymar. I padroni di casa si rifanno sotto con un colpo di testa alto di Rosario. Per un primo tempo divertente, ancorché bloccato, c’è comunque un Nizza che continua a rendersi pericoloso anche a inizio ripresa: su un corner calciato da Kluivert, stacca bene Dante, il cui colpo di testa centrale è bloccato però da Navas. I parigini hanno la testa a Madrid, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real: non affondano il colpo e decidono così di tenersi stretto un ottimo pari. Ma non fanno i conti con Delort: all’88’, contropiede letale della formazione rossonera, Boudaoui la ruba a Neymar, Stengs disegna un gran cross sul secondo palo girato in rete di controbalzo dal numero 7, subentrato 15 minuti prima. Il Nizza si gode, almeno per una notte, il secondo posto solitario.

LENS-BREST 0-1

Brusca frenata d’arresto in chiave europea per il Lens, che perde un’ottima occasione per portarsi a soli 3 punti dalla zona Champions League, nonostante un dominio territoriale durato pressoché per tutti i 90 minuiti di gioco: il Brest espugna lo Stade Bollaert-Delelis per la prima volta negli ultimi 40 anni in Ligue 1. Il decisivo 0-1 arriva al 59’: dopo l’assist di Le Douaron, Franck Honorat parte in slalom solitario contro due difensore, arriva fino al limite dell’area avversaria e riesce a battere il portiere Leca con un delizioso tocco sotto.