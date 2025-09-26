Ligue 1: altra vittoria del Marsiglia, Strasburgo ko in rimonta

Quarta vittoria in Ligue 1 per il Marsiglia, che allo scadere riesce a rimontare 2-1 lo Strasburgo in trasferta. Nel corso del primo tempo gli uomini di De Zerbi (sostituito da Andrea Maldera a causa dell’espulsione rimediata nello scorso match contro il Psg) creano tanto, ma non riescono a sfondare: all’intervallo le reti sono ancora bianche, sullo 0-0. Dopo la pausa i padroni di casa passano in vantaggio a sorpresa: assist di Emegha per l’1-0 di Ouattara al 49’. L’OM non si da per vinto e Maldera getta nella mischia anche Aubameyang. L’ex Dortmund e Arsenal si fa trovare pronto, e al 76’ pareggia i conti. Il finale è incandescente, con gli ospiti che provano a vincerla in tutti i modi. Il gol partita arriva al 91’, con Murillo che completa la rimonta e regala i tre punti a De Zerbi. Con questo successo per 2-1 il Marsiglia sale a 12 in classifica, in testa momentanea a pari punti con Psg, Lione, Monaco (queste tre ancora a cinque match disputati) e lo stesso Strasburgo.