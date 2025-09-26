Logo SportMediaset
FRANCIA

Ligue 1: altra vittoria del Marsiglia, Strasburgo ko in rimonta

Dopo il successo contro il Psg gli uomini di De Zerbi vincono ancora, a segno Aubameyang

26 Set 2025 - 22:54
© Getty Images

© Getty Images

Nella sesta giornata di Ligue 1 trova la quarta vittoria il Marsiglia, che supera 2-1 lo Strasburgo in rimonta fuori casa. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato i rossoazzurri stappano la sfida con il gol di Ouattara al 49’. Aubameyang, entrato dalla panchina da pochi minuti, pareggia i conti al 76’, poi al 91’ il gol da tre punti di Murillo. De Zerbi, assente per la squalifica rimediata nel match contro il Psg, sale a 12 punti in classifica.

Chevalier sbaglia e condanna i suoi, PSG ko nel Classique. Proprio nella notte di Gigio...

Quarta vittoria in Ligue 1 per il Marsiglia, che allo scadere riesce a rimontare 2-1 lo Strasburgo in trasferta. Nel corso del primo tempo gli uomini di De Zerbi (sostituito da Andrea Maldera a causa dell’espulsione rimediata nello scorso match contro il Psg) creano tanto, ma non riescono a sfondare: all’intervallo le reti sono ancora bianche, sullo 0-0. Dopo la pausa i padroni di casa passano in vantaggio a sorpresa: assist di Emegha per l’1-0 di Ouattara al 49’. L’OM non si da per vinto e Maldera getta nella mischia anche Aubameyang. L’ex Dortmund e Arsenal si fa trovare pronto, e al 76’ pareggia i conti. Il finale è incandescente, con gli ospiti che provano a vincerla in tutti i modi. Il gol partita arriva al 91’, con Murillo che completa la rimonta e regala i tre punti a De Zerbi. Con questo successo per 2-1 il Marsiglia sale a 12 in classifica, in testa momentanea a pari punti con Psg, Lione, Monaco (queste tre ancora a cinque match disputati) e lo stesso Strasburgo.

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Sliding door Chiesa: perché l'infortunio di Leoni potrebbe cambiargli la stagione

Slot: "Leoni starà fermo un anno, Chiesa in lista Champions al suo posto"

Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

Vinicius, che trivela contro il Levante: "Mi ha insegnato Modric a calciare così, ci manca"

Mjällby a un passo dalla gloria: la favola del piccolo villaggio che sogna il trionfo in campionato

