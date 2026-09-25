Basket: morto l'americano Pettit, primo MVP della storia NBA

Bob Pettit, primo MVP (acronimo di Most Valuable Player) dell'NBA, è morto all'età di 93 anni, ha annunciato la Basketball Hall of Fame, nella quale era stato inserito nel 1971. Ala, vinse il primo trofeo MVP creato nel 1956, e poi di nuovo nel 1959. Pettit guidò i St. Louis Hawks alla vittoria del titolo contro Boston nel 1958, segnando in particolare 50 punti nella decisiva vittoria per 110-109 in Gara 6. Giocatore offensivo talentuoso ed elegante, alto 2,06 metri, fu anche il primo a superare i 20.000 punti segnati nell'NBA (20.880 in totale). È stato due volte il miglior marcatore della stagione, raggiungendo un picco di 31,1 punti a partita nel 1961-'62.