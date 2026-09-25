Mancini sfida il tabù ritorno: nel calcio non sempre funziona il bis in panchina

In tempi più recenti, Ranieri, nel ruolo di salvatore della patria giallorossa, si è sempre fatto ricordare bene nella doppia esperienza sulla panchina della sua squadra del cuore, mentre è andata meno bene ad Allegri nel ritorno in bianconero. Anche in posti dove è facile vincere possono esserci situazioni differenti, vedi il caso del Real Madrid. Ancelotti ha conquistato la Champions nella sua prima esperienza in "blanco" e ben due nella seconda, mentre Zidane, che se ne è portate a casa tre di fila la prima volta, non è riuscito a bissare i successi precedenti "consolandosi" con una Liga. José Mourinho, al Chelsea, ha conquistato due campionati nel 2005 e nel 2006 e ne ha vinto un altro nel ritorno del periodo '13-'15. E' andata malissimo, invece, a due dei tecnici più vincenti della storia del Milan. Sia Sacchi che Capello, a un anno di distanza, hanno costretto i rossoneri a due delle peggiori stagioni dell'era Berlusconi, dopo che, anni prima, gli avevano permesso di salire sul tetto del mondo.