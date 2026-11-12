Atp Finals 2026: in aumento del 3% i biglietti venduti rispetto al 2025

"Un successo che si conferma inarrestabile. I dati della biglietteria vanno anche quest'anno verso il sold out in tutte le 15 sessioni. Cresciamo del 3,1% rispetto al record assoluto dell'anno scorso, e abbiamo raggiunto finora i 184.033 biglietti venduti. Dati di cui dobbiamo andare fieri". A dirlo il presidente Fitp Angelo Binaghi alla conferenza stampa che precede il sorteggio delle Atp Finals. Il riempimento raggiunto è al momento del 94,64%, 97 le nazioni di provenienza degli spettatori, il 16,38% internazionali e l'83,62 italiani". Quanto all'aspetto sportivo Binaghi sottolinea che "se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi 5 anni di questo fantastico evento avremmo non solo vinto due titoli, ma qualificato 4 giocatori diverso, nessuno ci avrebbe mai creduto. È una meravigliosa sorpresa ed è centrale per il successo di questa manifestazione e lo sarà anche per questa edizione".