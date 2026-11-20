A partire dal 2028, la remunerazione complessiva dei giocatori supererà i 350 milioni di dollari (circa 320 milioni di euro). Lo ha comunicato l'Atp svelando la fase successiva del piano "OneVision". Inoltre - si legge in una nota - "l'approvazione di 'Atp Ventures' consentirà di riunire, per la prima volta, i diritti media, i dati e le sponsorizzazioni centralizzate del Tour".
"L'investimento centrale dell'Atp, che dal 2028 supererà i 100 milioni di dollari, comprende un 'Atp Bonus Pool' di 50 milioni, un bonus di 25 milioni legato al ranking di fine anno e 26 milioni destinati alle pensioni dei giocatori. Sommando a queste cifre i montepremi dei singoli tornei e la condivisione degli utili, si raggiunge un totale di oltre 350 milioni di dollari destinati ai tennisti nel circuito Atp.
Se si includono anche i montepremi dei tornei del Grande Slam, la cifra complessiva è destinata a superare il mezzo miliardo di dollari". Secondo la stima dell'Atp dal 2028 i primi 100 giocatori del ranking guadagneranno almeno 1,1 milioni di dollari (con un incremento del 39% rispetto al 2025), i primi 175 almeno 450.000 dollari (+47%) e i primi 250 almeno 250.000 dollari (+67%).
"L'Atp Bonus Pool - conclude la nota - salirà a 50 milioni di dollari, più del doppio rispetto agli attuali 21,5 milioni. I pagamenti saranno destinati ai giocatori che, al momento dell'inizio di ogni torneo Atp Masters 1000 (obbligatorio), si troveranno tra i primi 30 della classifica 'Pif Atp' Rankings'; il numero 1 del mondo, in particolare, potrà beneficiare di 2 milioni di dollari".
"OneVision ha garantito maggiore trasparenza, compensi record per i giocatori e un modello economico più solido per il Tour - dichiara Andrea Gaudenzi, presidente Atp - Questa nuova fase si basa su tali progressi, aumentando i guadagni minimi ed estendendo il sostegno alla carriera a tutto il gruppo dei giocatori. I costi per competere ai massimi livelli sono significativi e vogliamo che un numero maggiore di giocatori disponga del sostegno finanziario e della certezza necessari per investire nelle proprie squadre, nella propria preparazione e, in ultima analisi, nella propria carriera".