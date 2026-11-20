"OneVision ha garantito maggiore trasparenza, compensi record per i giocatori e un modello economico più solido per il Tour - dichiara Andrea Gaudenzi, presidente Atp - Questa nuova fase si basa su tali progressi, aumentando i guadagni minimi ed estendendo il sostegno alla carriera a tutto il gruppo dei giocatori. I costi per competere ai massimi livelli sono significativi e vogliamo che un numero maggiore di giocatori disponga del sostegno finanziario e della certezza necessari per investire nelle proprie squadre, nella propria preparazione e, in ultima analisi, nella propria carriera".