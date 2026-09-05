Inter, l'ex Sneijder: "Lautaro al mio posto nella squadra del Triplete? Ma non scherziamo..."

05 Set 2026 - 10:43
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"Questa Inter rispetto a quella del Triplete? Dopo sedici anni non c'è ancora stata una squadra uguale alla nostra: avevamo tutto, veramente tutto. Penso che non ci sia un giocatore di questa Inter che avrebbe potuto giocare nella nostra. Lautaro al posto mio? Non scherziamo...". Parole dell'ex nerazzurro Wesley Sneijder alla Gazzetta dello Sport. "Napoli e Real? Prima del Bernabeu meglio giocare contro una big italiana come il Napoli: nelle due partite bisogna essere tutti al 100% e mandare un messaggio al mondo. Con due buoni risultati, l'Inter dimostrerebbe che può rivincere il campionato e andare fino in fondo in Champions".

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