Taekwondo: bronzo per Dell'Aquila nel World Taekwondo Grand Prix Series

05 Set 2026 - 11:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Vito Dell'Aquila conquista il bronzo nei -58kg al Muju Taekwondowon 2026 World Taekwondo Grand Prix Series II. "Conquistare una medaglia al Grand Prix e dare continuità è una grande fonte di orgoglio — ha dichiarato il campione olimpico di Tokyo 2020 —. Sono veramente contento, anche se una sconfitta è sempre dura da digerire". Per l'atleta di Mesagne è il secondo podio consecutivo nella stagione dei Grand Prix, dopo il successo del Foro Italico a giugno: un bottino che pesa nella classifica mondiale di categoria e nella corsa ai punti verso Los Angeles 2028.

Ultimi video

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

02:38
US OPEN BERRETTINI VS WAWRINKA 1/9 SRV

Us Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

03:26
US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

00:27
MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

00:46
MCH POGACAR CADUTA E RITIRO VUELTA 29/8 MCH

Pogacar shock: il leader della Vuelta cade e si ritira

01:05
MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

I più visti di Altri Sport

MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

Atleta 25enne violentata al villaggio olimpico: proseguono le indagini

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:41
Ciclismo: Pogacar rinnova con Team Emirates fino al 2032 ma la sua stagione è finita
11:54
Taekwondo: bronzo per Dell'Aquila nel World Taekwondo Grand Prix Series
09:45
Tennis, Us Open: le sorelle Williams escono di scena dopo un super tiebreak
22:03
Mondiali basket: Italia-Repubblica Ceca 63-54, buon esordio delle azzurre
21:24
Us Open: l'agenzia anticorruzione del tennis apre indagine su un party alla vigilia del torneo