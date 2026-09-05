Taekwondo: bronzo per Dell'Aquila nel World Taekwondo Grand Prix Series

Vito Dell'Aquila conquista il bronzo nei -58kg al Muju Taekwondowon 2026 World Taekwondo Grand Prix Series II. "Conquistare una medaglia al Grand Prix e dare continuità è una grande fonte di orgoglio — ha dichiarato il campione olimpico di Tokyo 2020 —. Sono veramente contento, anche se una sconfitta è sempre dura da digerire". Per l'atleta di Mesagne è il secondo podio consecutivo nella stagione dei Grand Prix, dopo il successo del Foro Italico a giugno: un bottino che pesa nella classifica mondiale di categoria e nella corsa ai punti verso Los Angeles 2028.