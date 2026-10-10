Liga, il Barcellona non si ferma: tris al Getafe. Vince anche l'Atletico

Pronti, via e il Barcellona passa subito in vantaggio. Anthony Gordon supera due avversari e, convergendo verso il centro, calcia di destro dal limite dell’area: la sua conclusione viene deviata da un difensore e dopo appena 80 secondi è già 1-0 Barça. Il raddoppio di Gabriel Jesus al 30’ è molto simile, con l’attaccante ex Arsenal che recupera palla in attacco, si accentra evitando due avversari e batte Soria con un bel destro all’altezza del dischetto.