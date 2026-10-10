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Liga, il Barcellona non si ferma: tris al Getafe. Vince anche l'Atletico

I blaugrana, privi di Raphinha, ottengono l’ottavo successo consecutivo e rispondono ai Colchoneros

10 Ott 2026 - 20:38
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Non si ferma la striscia consecutiva del Barcellona che, dopo la sosta, conquista l'ottava vittoria di fila in Liga. La truppa di Flick supera 3-0 il Getafe grazie a una rete dopo 2’ di Gordon e al terzo gol nelle ultime cinque di Gabriel Jesus nel primo tempo. Nella ripresa segna anche Koundé. Una risposta importante al successo dell’Atletico Madrid, che nel match del pomeriggio ha nel finale l’Alaves grazie a un gol di Romero. Simeone, secondo, ha cinque lunghezze di distanza dal Barcellona in vetta.

BARCELLONA-GETAFE 3-0 

Pronti, via e il Barcellona passa subito in vantaggio. Anthony Gordon supera due avversari e, convergendo verso il centro, calcia di destro dal limite dell’area: la sua conclusione viene deviata da un difensore e dopo appena 80 secondi è già 1-0 Barça. Il raddoppio di Gabriel Jesus al 30’ è molto simile, con l’attaccante ex Arsenal che recupera palla in attacco, si accentra evitando due avversari e batte Soria con un bel destro all’altezza del dischetto.

Quello del Barcellona è un dominio totale, con gli avversari che non riescono mai a farsi vedere dalle parti di Joan Garcia, autore di una sola parata in tutta la partita. E al 73’ arriva anche il 3-0 con Koundé che, libero al centro dell’area di rigore, deve solo mettere in porta un cross stupendo di Lamine Yamal. I blaugrana salgono a 24 punti in classifica, mantenendo il +5 sull’Atletico Madrid, che nel pomeriggio è riuscito a vincere 2-1 sul campo dell’Alaves grazie alla rete decisiva di Romero all’87’. Di Grimaldo (33’) e Boyé (45’+2’) gli altri due gol. 

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