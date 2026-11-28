© Getty Images
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Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive del Real Madrid, che al Bernabeu perde 2-1 contro l’Alaves, a segno con Martinez e Perez, e subisce il sorpasso in Liga dell’Atletico Madrid, vittorioso sull’Elche in trasferta. I Blancos vanno sotto di due gol a cavallo tra primo e secondo tempo. Non basta il gol di Mbappé al 69’ mentre nel finale è espulso Bellingham per simulazione. Sorride quindi Diego Simeone: decisive le reti di Grimaldo, Lee e Julian Alvarez.
REAL MADRID-ALAVES 1-2
Clamorosa sconfitta del Real Madrid nel match serale della 14a giornata di campionato. La squadra di Mourinho cade 1-2 al Bernabeu contro l’Alaves sotto i colpi di Martinez al 22’, bravo a realizzare col mancino dopo un contropiede, e Perez, che al 61’ segna da due passi su assist dell’ex Mariano Diaz. Non basta il gol di Mbappé al 69’ a evitare la sconfitta ai Blancos, che subiscono anche il sorpasso dell’Atletico in classifica, e rischiano di tornare a -6 dal Barcellona, impegnato contro il Deportivo A Coruña. Il Real di fatto domina in tutta la partita, rischiando però soprattutto in ripartenza, e riesce a segnare con il suo numero dopo oltre un’ora di gioco: il fenomeno francese va in gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Proteste nel finale per un rigore prima assegnato e poi tolto dopo on field review: nell’occasione espulso Bellingham per doppio giallo, il secondo per simulazione. Il Real resta a 33 punti, e subisce il sorpasso dell’Atletico al secondo posto. Continua a sorprendere l’Alaves, che sale all’ottavo posto a 19 punti.
ELCHE-ATLETICO MADRID 2-3
Vittoria importante per l’Atletico sul campo dell’Elche. I Colchoneros vanno subito avanti al 5’ grazie al rigore di Grimaldo, e dopo appena due minuti raddoppiano con Lee Kang-In, che segna col mancino dall’interno dell’area di rigore. Al 26’ accorcia le distanze Neto, poi al 41’ Julian Alvarez riporta i suoi avanti di due reti. Settimo gol nelle ultime nove - tra club e Argentina - per l’ex City, definitivamente tornato al centro della squadra. Inutile per i padroni di casa il gol al 48’ di Buba Sangaré, terzino ex Roma. L’Atletico sale così a 34 punti e passa il Real, mettendo pressione al Barça. Nelle altre partite il Rayo batte 1-0 il Betis a Siviglia, mentre l’Athletic passa 4-3 a Malaga.