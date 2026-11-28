Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive del Real Madrid, che al Bernabeu perde 2-1 contro l’Alaves, a segno con Martinez e Perez, e subisce il sorpasso in Liga dell’Atletico Madrid, vittorioso sull’Elche in trasferta. I Blancos vanno sotto di due gol a cavallo tra primo e secondo tempo. Non basta il gol di Mbappé al 69’ mentre nel finale è espulso Bellingham per simulazione. Sorride quindi Diego Simeone: decisive le reti di Grimaldo, Lee e Julian Alvarez.