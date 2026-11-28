L'Inter si gode il ritorno della Thula. Thuram e Lautaro tornano a giocare insieme e decidono la partita contro il Genoa firmando tre dei quattro gol nerazzurri. Nel post partita c'è spazio anche per scherzare. A Thuram viene chiesto come mai su ogni rigore si lui a tenere in mano il pallone salvo poi passarlo al tiratore designato pochi secondi prima della battuta: "Perché la tengo io? Devo decidere chi tira", la battuta del francese. Che poi aggiunge: "Li guardo in faccia e decido chi tira". Spazio anche per un siparietto con Provedel, protagonista della partita con due parate decisive su Osmajic sul punteggio di 0-0: "Non hai guardato la mia faccia...", scherza il portiere italiano.