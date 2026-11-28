Sabato, dopo il successo sul Torino, l'ex Inter si è recato dai colleghi di Dazn mostrando alle telecamere il consueto post (appena pubblicato) e il -5 (i biancocelesti sono appunto con 35 punti in classifica. "Ho appena postato il 'cane salvezza', lo devo fare subito sennò mi scrivono tutti - ha spiegato scherzando il romano -. Non pensavamo di stare già -5 a novembre. Va oltre le più rosee aspettative, soprattutto pensando alla partita con il Mantova. Ci siamo ripresi e le vittorie aiutano a lavorare bene, danno entusiasmo. Non ci vogliamo fermare!".