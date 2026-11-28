© Da video
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Davide Frattesi in tv con un... cane. Non uno vero, bensì quello divenuto famoso sui social dopo le tante storie postate da inizio stagione. Da agosto infatti, il centrocampista della Lazio pubblica delle foto con lo storico meme del 'cane che chiude gli occhi' e si gode il momento insieme ai punti che mancano alla fatidica quota 40, ossia quella che assicurerebbe la salvezza.
Sabato, dopo il successo sul Torino, l'ex Inter si è recato dai colleghi di Dazn mostrando alle telecamere il consueto post (appena pubblicato) e il -5 (i biancocelesti sono appunto con 35 punti in classifica. "Ho appena postato il 'cane salvezza', lo devo fare subito sennò mi scrivono tutti - ha spiegato scherzando il romano -. Non pensavamo di stare già -5 a novembre. Va oltre le più rosee aspettative, soprattutto pensando alla partita con il Mantova. Ci siamo ripresi e le vittorie aiutano a lavorare bene, danno entusiasmo. Non ci vogliamo fermare!".