Campionato

Formula 1: dopo il Canada, il Grand Tour in Europa

Da giugno a settembre, il "ritorno a casa" del Circus

di Tommaso Marcoli
11 Mag 2026 - 12:18
© Getty Images

© Getty Images

Un maggio in Nord America per la Formula 1. Il Gran Premio di Miami - dopo una lunga e forzata sosta - ha riacceso i riflettori sul campionato motorsport più importante del mondo. Per il prossimo appuntamento, il Circus si sposterà un po' più in su, piazzandosi in Canada. Dopo Montréal, le monoposto si daranno battaglia, per tutta estate, in Europa. Dove tutto ebbe inizio.
Ritorno a casa
Prima tappa del Grand Tour: Monaco. La città-stato marittima ospita il Gran Premio più glamour del campionato. Sebbene tecnicamente non sia un circuito particolarmente entusiasmante (chi parte primo - di solito - arriva primo), tutti sono disposti a pagare cifre astronomiche per esserci. Un fascino irresistibile. Si prosegue poi in Spagna (Catalogna), Austria e Regno Unito: qui nel 1950 si corse il primo Gran Premio di Formula 1 della storia. L'appuntamento - dunque - ha un sapore particolare.
In attesa di Monza
Si attraversa poi "La Manica", per raggiungere il Belgio e correre a Spa. Sede della leggendaria curva dell'Eau Rouge, parte di uno dei circuiti tra i più difficili e imprevedibile della stagione. Da lì Ungheria, poi pausa di un mese e ripresa del campionato in Olanda. Dopodiché toccherà a Monza: il "Tempio della velocità" potrebbe essere decisivo per i sogni mondiali di Kimi Antonelli. Il giro d'Europa si concluderà a Madrid, sede di un inedito circuito cittadino. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
formula 1
f1
f1 2026
gp canada
grand tour
europa

Ultimi video

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

00:43
DICH MUELLER SU ZANARDI 2/5 SRV

Mueller su Zanardi: "E' un'ispirazione per tutti noi"

00:41
Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

I più visti di Formula 1

Il nuovo super yacht di Leclerc da 15 milioni

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Red Bull: ipotesi clamoroso scambio Verstappen-Piastri

Antonelli: "Qualifica pasticciata ma risultato discreto". Leclerc: "Che fatica con le gomme"

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Lavori in corso: FIA, accordo di principio per l'evoluzione del regolamento tecnico

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:27
UTLAC Ultra Trail Lago di Como: Frlic e Borzani a segno nella prova clou da 250 chilometri
12:27
In lotta per la Champions ma uniti da Galeone: fissato l'incontro tra Allegri e Gasperini
12:22
Abodi insiste: "No al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, se non va l'Iran... "
Inter-Lazio della Coppa Italia 1999/2000
12:19
La Lazio non sbaglia quasi mai in finale ma l'Inter sogna un Doblete 'storico': le statistiche
12:18
Formula 1: dopo il Canada, il Grand Tour in Europa