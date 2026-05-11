Formula 1: dopo il Canada, il Grand Tour in Europa

Un maggio in Nord America per la Formula 1. Il Gran Premio di Miami - dopo una lunga e forzata sosta - ha riacceso i riflettori sul campionato motorsport più importante del mondo. Per il prossimo appuntamento, il Circus si sposterà un po' più in su, piazzandosi in Canada. Dopo Montréal, le monoposto si daranno battaglia, per tutta estate, in Europa. Dove tutto ebbe inizio.

Ritorno a casa

Prima tappa del Grand Tour: Monaco. La città-stato marittima ospita il Gran Premio più glamour del campionato. Sebbene tecnicamente non sia un circuito particolarmente entusiasmante (chi parte primo - di solito - arriva primo), tutti sono disposti a pagare cifre astronomiche per esserci. Un fascino irresistibile. Si prosegue poi in Spagna (Catalogna), Austria e Regno Unito: qui nel 1950 si corse il primo Gran Premio di Formula 1 della storia. L'appuntamento - dunque - ha un sapore particolare.

In attesa di Monza

Si attraversa poi "La Manica", per raggiungere il Belgio e correre a Spa. Sede della leggendaria curva dell'Eau Rouge, parte di uno dei circuiti tra i più difficili e imprevedibile della stagione. Da lì Ungheria, poi pausa di un mese e ripresa del campionato in Olanda. Dopodiché toccherà a Monza: il "Tempio della velocità" potrebbe essere decisivo per i sogni mondiali di Kimi Antonelli. Il giro d'Europa si concluderà a Madrid, sede di un inedito circuito cittadino.