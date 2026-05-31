Tacchinardi: "Ho visto Elkann determinato, vuole rifare una grande Juve"

Dopo aver parlato con il patron dei bianconeri, l'ex centrocampista rassicura i tifosi e cerca di trasmettere positività all'ambiente.

31 Mag 2026 - 15:48
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