1 di 4
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

SPORTMEDIASET LIVE RICCIONE

Talk Inter, Ranocchia e Biasin intervistati da Massimo Callegari a Riccione

Dal palco di SportMediaset Live sulla Spiaggia di Piazzale San Martino, si parte con il primo talk nerazzurro

31 Mag 2026 - 12:20
4 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su